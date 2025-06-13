600 bin işçinin gözü bu masada: Kamu işçisinin zam pazarlığında son viraj: İlk zam teklifi bugün geliyor

600 bin kamu işçisinin kaderini etkileyecek kritik gün geldi. TÜHİS, saat 14.00’te işveren adına ilk zam teklifini açıklayacak. Aylardır bekleyişte olan işçiler, yüksek zam ve taban ücret iyileştirmesi talebinde ısrarlı.

Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi stratejik öneme sahip kurumlarda görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmeleri sürüyor.

Şubat ayında başlayan toplu iş sözleşmesi sürecinde uzun süredir beklenen gelişme bugün yaşanıyor. 600 bine yakın kamu işçisinin gözü, işveren adına masaya oturan TÜHİS’in (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) açıklayacağı ilk resmi zam teklifinde.

AYLARDIR SÜREN BELİRSİZLİKTE YENİ AŞAMA

Toplu sözleşme görüşmeleri aylardır devam etmesine rağmen, hükümet kanadından resmi bir adım atılmaması işçilerde büyük bir belirsizlik oluşturmuştu. Sendikalar, taleplerini 27 Şubat’ta net biçimde iletmiş; ancak süreç bugüne dek somut bir ilerleme kaydedememişti.

İLK TEKLİF SAAT 14.00’TE AÇIKLANACAK

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, bu sabah yaptığı açıklamayla sürece dair beklenen duyuruyu yaptı. Ağar, kamu işveren tarafının bugün saat 14.00’te ilk resmi teklifini sendikalara sunacağını açıkladı. “Bu teklif müzakerelerin seyrini belirleyecek. Biz de taleplerimizin ne ölçüde dikkate alındığını değerlendireceğiz,” diyen Ağar, sürecin seyrinin bugün belirleneceğini ifade etti.

İŞÇİ TARAFININ TALEPLERİ

İşçi kesimi, hükümete sunduğu talepler doğrultusunda, günlük en düşük ücretin 1800 liraya çıkarılmasını istiyor. Ayrıca, bu artışın ardından 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 50, ikinci altı ayda ise yüzde 25 oranında zam yapılması ve bunlara ek olarak yüzde 10’luk refah payının da maaşlara yansıtılması talep ediliyor.

PAZARLIK SÜRECİ BAŞLIYOR

TÜHİS’in bugün sunacağı ilk teklif, görüşmelerin resmen pazarlık aşamasına geçmesini sağlayacak. Teklifin beklentilerin altında kalması halinde, sendikalar süreci uzatabileceklerini ve daha sert müzakere yöntemlerini gündeme alabileceklerini daha önce dile getirmişti. Bu nedenle, saat 14.00’te açıklanacak teklif sadece bir başlangıç değil; aynı zamanda tüm sürecin yönünü tayin edecek bir eşik olarak görülüyor.

BEKLEYİŞ SONA ERİYOR

Ramazan Ağar’ın 5 Haziran’da “Bayram sonrası teklif gelecek” açıklamasından sonra kamu işçileri için ilk somut adım bugün atılıyor. Gözler şimdi, TÜHİS’in sunacağı teklifin ayrıntılarında.