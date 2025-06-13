600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu

600 bin kamu işçisinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde kritik viraja girildi. İşveren tarafını temsil eden TÜHİS, ilk altı ay için yüzde 16, ikinci altı ay için ise yüzde 8’lik zam önerisiyle masaya geldi.

Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, üniversiteler, bakanlıklar ve hastaneler gibi stratejik kurumlarda görev yapan yaklaşık 600 bin kamu işçisinin merakla beklediği toplu iş sözleşmesi süreci devam ediyor. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında yürütülen görüşmelerde, işveren tarafı adına masada bulunan Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), zam teklifini paylaştı.

TÜHİS’İN İLK TEKLİFİ NETLEŞTİ

TÜHİS, 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda ise yüzde 8 oranında ücret artışı teklif etti. 2026 yılı için ise ilk yarı için yüzde 7, ikinci yarı için yüzde 5 oranında bir zam önerisinde bulundu.

TÜRK-İŞ YENİ TEKLİF BEKLİYOR

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş, sunulan bu teklifin yetersiz olduğunu belirterek, yeni ve daha güçlü bir teklifin masaya gelmesini bekliyor. Görüşmelerin halen devam ettiği süreçte kamu işçileri, kendilerini enflasyona karşı koruyacak bir ücret artışı talep ediyor.

İŞÇİ TARAFININ TALEPLERİ

İşçi kesimi, hükümete sunduğu talepler doğrultusunda, günlük en düşük ücretin 1800 liraya çıkarılmasını istiyor. Ayrıca, bu artışın ardından 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 50, ikinci altı ayda ise yüzde 25 oranında zam yapılması ve bunlara ek olarak yüzde 10’luk refah payının da maaşlara yansıtılması talep ediliyor.

SÖZLEŞME SÜRECİ MERAKLA TAKİP EDİLİYOR

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren bu süreç, başta işçiler olmak üzere, sendikalar ve kamuoyunun dikkatle izlediği bir gündem haline gelmiş durumda. Taraflar arasında yürütülen müzakerelerin kısa sürede sonuçlanması ve kamu çalışanlarının refahını artıracak bir mutabakat sağlanması bekleniyor.