600 bin kamu işçisini ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan açıkladı: Kritik tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaklaşık 600 bin kamu işçisinin beklediği ikinci zam teklifi görüşmelerine ilişkin soruları cevapladı. Bakan Işıkhan, ikinci zam teklifi için tarih verdi.

Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi stratejik öneme sahip kurumlarda görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmeleri sürüyor.

İKİNCİ TEKLİF BU HAFTA VERİLECEK

Hükümet 600 bin kamu işçisi için zam teklifini açıklamaya hazırlanıyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaklaşık 600 bin kamu işçisinin beklediği ikinci zam teklifi görüşmelerine ilişkin soruları cevapladı.

Bakan Işıkhan, bu hafta ikinci teklifi vereceklerini açıkladı.