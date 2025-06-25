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 | İrem Çınar

600 bin kamu işçisinin gözü bu rakamda! Kulis bilgisi geldi: İsa Karakaş oran verdi

600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Taraflar ikinci teklif için hazırlanırken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş sürece dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gözler hükümetin yeni teklifinde olurken Karakaş, yeni teklife ilişkin kulis bilgisini paylaştı.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 14:03

Kamuda görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren zam sürecinde görüşmeler sürüyor. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında, hükümet ile işçi sendikaları arasında ücret artışına ilişkin pazarlıklar devam ederken, gözler yeni teklife çevrildi.

İKİNCİ TEKLİF BU HAFTA GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, ikinci zam teklifinin bu hafta TÜHİS aracılığıyla sendikalara iletileceğini duyurdu.

600 bin kamu işçisinin gözü bu rakamda! Kulis bilgisi geldi: İsa Karakaş oran verdi

KULİS BİLGİSİ: ZAMDA İYİLEŞTİRME SINIRLI OLABİLİR

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Bilmedikleriniz" programında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, pazarlık süreciyle ilgili dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı. Karakaş, işçilerin yüzde 50 oranında zam talep ettiğini hatırlatırken, hükümetin sunduğu yüzde 16’lık teklifin sadece enflasyon oranını karşıladığını vurguladı.

İLK 6 AY ZAMSIZ GEÇTİ

Karakaş’ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise kamu işçilerinin 2025 yılının ilk altı ayında herhangi bir zam almadan çalışmaları oldu. Geriye dönük olarak ödenmesi planlanan zamların, maaşlardaki kaybı telafi etmeyeceğini savunan Karakaş, “En fazla birkaç puanlık artış olabilir ama bu işçilerin beklentilerini karşılamaz” dedi.

600 bin kamu işçisinin gözü bu rakamda! Kulis bilgisi geldi: İsa Karakaş oran verdi

TAŞERON, NAKİL VE MESLEK KODU SORUNLARI GÜNDEMDE

Oransal zam tartışmalarının öne çıkmasına rağmen, kamu işçilerinin birçok kronik sorununun çözüme kavuşmadığını belirten Karakaş, taşeron işçilerin kadro beklentisinin hâlâ karşılanmadığını ve medyada yeterince yer bulmadığını ifade etti.
Ayrıca kamu işçileri arasında sıkça dile getirilen nakil sorunu ve meslek kodu uyuşmazlıkları da çözüm bekleyen başlıklar arasında yer alıyor.

GREV HAKKI SINIRLI, UMUTLAR AZ

Toplu sözleşme sürecinde grev hakkının varlığına dikkat çeken Karakaş, birçok kamu işçisinin grev yasağı kapsamında olduğunu hatırlattı. Grev yapılsa bile etkin sonuç alınamayacağını belirten Karakaş, Cumhurbaşkanı'nın grevleri erteleme yetkisine de vurgu yaptı.

600 bin kamu işçisinin gözü bu rakamda! Kulis bilgisi geldi: İsa Karakaş oran verdi

“GERÇEKLERİ SÖYLÜYORUM, UMUT VEREMEM”

Karakaş konuşmasının sonunda, kamu işçileri için bu dönem umutlu bir tablo çizemediğini belirterek, “Ben pozitif bir insanım, müjde vermeyi severim ama bu dönemde gerçekleri konuşmak zorundayım” ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kamu işçisi kimlere denir?
Kamu Çalışanı Olma Şartları Nelerdir? Adliye binaları başta olmak üzere kamu sektörünün inşa ettiği alanlarda faaliyet gösteren kişiler kamu çalışanı olarak nitelendirilir.
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