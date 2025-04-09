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 | İrem Çınar

600 bine yakın işçiyi ilgilendiriyor! Toplu sözleşme süreci devam ediyor: Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama geldi

600 bin kamu çalışanını ilgilendiren 2025 yılı toplu sözleşme görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne dair, "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten teklifler ulaştı. Şu anda bu teklifleri değerlendirme sürecindeyiz. İnşallah en kısa sürede bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 13:38

2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren pazarlık süreci sürüyor. Karayolları, demiryolları, elektrik santralleri, çeşitli bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi birçok kamu kurumunda görev yapan işçileri kapsayan süreçte taraflar tekliflerini sundu.

600 bine yakın işçiyi ilgilendiriyor! Toplu sözleşme süreci devam ediyor: Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama geldi

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonları, 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ortak taleplerini ileterek resmi müzakere sürecini başlatmıştı. Söz konusu teklifte, günlük en düşük ücretin 1.800 TL’ye yükseltilmesi, bu artışın ardından yılın ilk 6 ayı için yüzde 50, ikinci 6 ayı için yüzde 25 oranında zam yapılması ve bunlara ek olarak yüzde 10 oranında refah payı verilmesi istendi.

İşveren tarafında ise Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) taleplerin mali etkisini analiz ediyor. TÜHİS’in bu çalışmasını tamamlamasının ardından işçi tarafına ilk resmi karşı teklifini sunması bekleniyor.

600 bine yakın işçiyi ilgilendiriyor! Toplu sözleşme süreci devam ediyor: Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama geldi

BAKAN IŞIKHAN’DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, "Türkiye'nin en köklü iki emekçi örgütü olan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten teklifler geldi. Şu anda bu teklifleri detaylı biçimde değerlendiriyoruz. İnşallah en kısa sürede bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız. Görüşmelerin çok uzayacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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#Ekonomi
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