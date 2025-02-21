600 bine yakın işçiyi ilgilendiriyor: TÜRK-İş ve HAK-İŞ kamu işçisinin zam talebinde uzlaştı

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin 2025-2026 yıllarındaki maaş artışlarını belirleyecek Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için ortak zam talebini oluşturdu. Ortak talep gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulacak.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi pek çok kamu kurumunda görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için hazırlıklar tamamlandı. Süreci yöneten yetkili işçi konfederasyonları TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak zam talebini belirleyerek protokole son şeklini verdi.

TÜRK-İŞ’te Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, HAK-İŞ’te ise Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli liderliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda, iki konfederasyonun üzerinde uzlaştığı zam oranı belirlendi. İşçilerin enflasyon nedeniyle yaşadığı gelir kaybını telafi etmek ve refah seviyelerini yükseltmek amacıyla hazırlanan teklif, önümüzdeki hafta içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulacak.



SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Talebin hükümete iletilmesinin ardından gözler, hükümetin değerlendirmesine çevrilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla taraflar müzakere masasına oturacak ve kamu işçilerinin maaş artışlarını şekillendirecek görüşmeler başlayacak.

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE ETKİLEYECEK

Kamu işçileri için yürütülen bu toplu iş sözleşmesi süreci, yalnızca kamu çalışanlarıyla sınırlı kalmayacak. 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak ve yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaş zamları belirlenecek.

Bunun yanı sıra, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin de kamu işçileri için belirlenen çerçeve protokolünden etkilenmesi bekleniyor.