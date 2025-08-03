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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

613 bin lira peşinatla sıfır Togg! Yerli ve milli kampanya başladı

Yüzde 25 Özel Tüketim Vergisi dilimine giren Togg'lar yeni fiyatlardan satışa sunuldu. Ancak Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobil markası Togg, uygun kredi imkanlarıyla kullanıcılarına avantaj sunuyor.

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613 bin lira peşinatla sıfır Togg! Yerli ve milli kampanya başladı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 11:38

uzun süre sonra fiyatlarına artış yaptı. Togg fiyatları 1 milyon 862 bin liradan başlayıp 2 milyon 363 bin liraya kadar yükseliyor. Ekstra donanım paketlerinin eklenmesiyle birlikte fiyatlar daha da artıyor. Yüzde 25 Özel Tüketim Vergisi dilimine giren Togg'lar yeni fiyatlardan satışa sunuldu.

613 bin lira peşinatla sıfır Togg! Yerli ve milli kampanya başladı

T10X FİYATLARINA ÖTV DÜZENLEMESİ SONRASI ZAM

Aralık 2023’ten bu yana sabit kalan Togg T10X fiyatları, düzenlemesinin ardından güncellendi. Yeni fiyatlar şu şekilde:

T10X V1 standart menzil: 1.440.000 TL’den 1.862.000 TL’ye,
T10X V1 uzun menzil: 2.172.000 TL’ye,
T10X V2 uzun menzil: 2.363.000 TL’ye yükseldi.

TOGG İÇİN YERLİ KAMPANYA

Togg kampanyalarına ara vermeden devam ediyor. Sıfır faizli, yüksek tutarlı kredilerle neredeyse ikinci el eski bir parasına sıfır Togg alınabiliyor.

613 bin lira peşinatla sıfır Togg! Yerli ve milli kampanya başladı

KAMPANYALAR NE KADAR AVANTAJ SUNUYOR?

Togg T10X V2 için bireysel ve kurumsal kullanıcılara ilişkin duyuruldu.

613 bin lira peşinatla sıfır Togg! Yerli ve milli kampanya başladı

Bireysel kullanıcılar için 250 bin lira, 12 ay vadeli olan kredide faiz oranı yüzde 0 ve aylık ödeme 20 bin 833 lira oldu.

613 bin lira peşinatla sıfır Togg! Yerli ve milli kampanya başladı

1 milyon lira kredi, 48 ay vadede faiz oranı yüzde 2.89 olurken taksit ödemesi 45 bin 280 lira olarak gerçekleşti.

613 bin lira peşinatla sıfır Togg! Yerli ve milli kampanya başladı

1 milyon 500 bin lira kredi, 48 ay vadede faiz oranı yüzde 2.99 oldu ve aylık ödemesi 69 bin 439 lira olarak belirlendi.

613 bin lira peşinatla sıfır Togg! Yerli ve milli kampanya başladı

1 milyon 750 bin TL krediyle, yüzde 3,09 faiz, 48 ay vade ve aylık 72.419 TL taksit seçeneği sunuluyor.

613 bin lira peşinatla sıfır Togg! Yerli ve milli kampanya başladı

Kurumsal müşteriler için 250 bin lira sıfır faizli olarak 12 ay vadede sunuluyor ve aylık ödemesi 20 bin 833 lira oldu.

613 bin lira peşinatla sıfır Togg! Yerli ve milli kampanya başladı

1 milyon 750 bin lira, 48 ay vadeli yüzde 3.09 oranında faize sahip kredide ise aylık ödeme 72 bin 419 lira oldu.

613 bin lira peşinatla sıfır Togg! Yerli ve milli kampanya başladı

TOGG’UN BİREYSEL KULLANICILARA SUNDUĞU KAMPANYA KAPSAMINDA:

1 milyon 750 bin TL kredi, 48 ay vade, Yüzde 3,09 faiz oranıyla sunuluyor.

Aylık taksit ödemesi ise 72.419 TL olarak açıklandı.

Bu kampanya tercih edildiğinde, araç bedelinin geri kalan kısmı peşinat olarak ödeniyor.
Yani: 2.363.000 TL (araç bedeli) – 1.750.000 TL (kredi) = 613.000 TL peşinat gerekiyor.

ŞİRKET ALIMLARINDA CAZİP ORANLAR

Satın alınan şirket araçları, şirketin muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterilebiliyor ve vergi avantajları sağlıyor. Vergilendirme işlemleri sırasında daha az ödeme yapmak, şirketin vergi yükünü azaltıyor ve maliyetleri düşürüyor.

613 bin lira peşinatla sıfır Togg! Yerli ve milli kampanya başladı

Şirket araçlarının yakıt-enerji, genel bakım ve otopark, yıkama gibi çeşitli masraflarının şirketin giderleri arasında yer alması da diğer vergi avantajlarını sağlıyor.

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#Otomobil
#togg
#satış
#ötv
#fiyat artışı
#Kredi Kampanyası
#Ekonomi
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