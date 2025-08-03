613 bin lira peşinatla sıfır Togg! Yerli ve milli kampanya başladı

Togg uzun süre sonra fiyatlarına artış yaptı. Togg fiyatları 1 milyon 862 bin liradan başlayıp 2 milyon 363 bin liraya kadar yükseliyor. Ekstra donanım paketlerinin eklenmesiyle birlikte fiyatlar daha da artıyor. Yüzde 25 Özel Tüketim Vergisi dilimine giren Togg'lar yeni fiyatlardan satışa sunuldu.

T10X FİYATLARINA ÖTV DÜZENLEMESİ SONRASI ZAM

Aralık 2023’ten bu yana sabit kalan Togg T10X fiyatları, ÖTV düzenlemesinin ardından güncellendi. Yeni fiyatlar şu şekilde:

T10X V1 standart menzil: 1.440.000 TL’den 1.862.000 TL’ye,

T10X V1 uzun menzil: 2.172.000 TL’ye,

T10X V2 uzun menzil: 2.363.000 TL’ye yükseldi.

TOGG İÇİN YERLİ KAMPANYA

Togg satış kampanyalarına ara vermeden devam ediyor. Sıfır faizli, yüksek tutarlı kredilerle neredeyse ikinci el eski bir otomobil parasına sıfır Togg alınabiliyor.

KAMPANYALAR NE KADAR AVANTAJ SUNUYOR?

Togg T10X V2 için bireysel ve kurumsal kullanıcılara ilişkin kredi kampanyası duyuruldu.

Bireysel kullanıcılar için 250 bin lira, 12 ay vadeli olan kredide faiz oranı yüzde 0 ve aylık ödeme 20 bin 833 lira oldu.

1 milyon lira kredi, 48 ay vadede faiz oranı yüzde 2.89 olurken taksit ödemesi 45 bin 280 lira olarak gerçekleşti.

1 milyon 500 bin lira kredi, 48 ay vadede faiz oranı yüzde 2.99 oldu ve aylık ödemesi 69 bin 439 lira olarak belirlendi.

1 milyon 750 bin TL krediyle, yüzde 3,09 faiz, 48 ay vade ve aylık 72.419 TL taksit seçeneği sunuluyor.

Kurumsal müşteriler için 250 bin lira sıfır faizli olarak 12 ay vadede sunuluyor ve aylık ödemesi 20 bin 833 lira oldu.

1 milyon 750 bin lira, 48 ay vadeli yüzde 3.09 oranında faize sahip kredide ise aylık ödeme 72 bin 419 lira oldu.

TOGG’UN BİREYSEL KULLANICILARA SUNDUĞU KAMPANYA KAPSAMINDA:

1 milyon 750 bin TL kredi, 48 ay vade, Yüzde 3,09 faiz oranıyla sunuluyor.

Aylık taksit ödemesi ise 72.419 TL olarak açıklandı.

Bu kampanya tercih edildiğinde, araç bedelinin geri kalan kısmı peşinat olarak ödeniyor.

Yani: 2.363.000 TL (araç bedeli) – 1.750.000 TL (kredi) = 613.000 TL peşinat gerekiyor.

ŞİRKET ALIMLARINDA CAZİP ORANLAR

Satın alınan şirket araçları, şirketin muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterilebiliyor ve vergi avantajları sağlıyor. Vergilendirme işlemleri sırasında daha az ödeme yapmak, şirketin vergi yükünü azaltıyor ve maliyetleri düşürüyor.

Şirket araçlarının yakıt-enerji, genel bakım ve otopark, yıkama gibi çeşitli masraflarının şirketin giderleri arasında yer alması da diğer vergi avantajlarını sağlıyor.