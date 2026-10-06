ŞOK 7-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde yarından itibaren onlarca ürün uygun fiyatları ile raflarda olacak. 7-13 Ekim tarihlerinde teknolojiden küçük ev aletlerine bebek ürünlerinden çocuk oyuncaklarına kadar birçok ürün indirim fırsatları ile satışa çıkacak. ŞOK'ta 7-13 Ekim tarihlerinde Buharlı ütü 4.199 TL, 25 inç led monitör 6.299 TL, Laptop 69.999 TL , Kulak üstü oyuncu kulaklığı 7.999 TL , Mekanik oyuncu klavyesi 3.499 TL , Kablosuz siyah kulaklık 5.199 TL'lik fiyatları ile dikkat çekiyor. Öte yandan çocuk ve bebek ürünleri de bu hafta dikkat çekiyor. Ahşap Sallanan Kuğu 3.250 TL, Ahşap Sallanan Ayı 3.250 TL, Pelüş Dinozor 999 TL , Pelüş Rakun/ Tavşan 1.390 TL, Müzikli Direksiyon 250 TL , Sesli konuşan eğitim kartları 399 TL, Desenli Top 100 TL, Yuvarlama Kulesi Potalı 199 TL'den satışa çıkacak. Peki ŞOK'ta 7-13 Ekim tarihlerinde hangi ürünler var? İşte ŞOK 7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları...

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HABERİN ÖZETİ 7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Robot süpürge, halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü ve nostaljik oyun konsolu geliyor... ŞOK marketlerde 7-13 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 7-13 Ekim tarihleri arasında teknoloji ürünlerinden bebek ürünlerine kadar birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Buharlı ütü 4.199 TL, 25 inç led monitör 6.299 TL, Laptop 69.999 TL, Kulak üstü oyuncu kulaklığı 7.999 TL, Mekanik oyuncu klavyesi 3.499 TL, Kablosuz siyah kulaklık 5.199 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Çocuk ve bebek ürünleri arasında Ahşap Sallanan Kuğu ve Ayı 3.250 TL, Pelüş Dinozor 999 TL, Pelüş Rakun/ Tavşan 1.390 TL gibi ürünler yer alıyor. Diğer ürünler arasında Islak-kuru şarjlı dikey süpürge 28.999 TL, Siyah/Beyaz akıllı robot süpürge 18.999 TL, Katı meyve sıkacağı 5.999 TL, Blender 2.599 TL, IPL cihazı 16.999 TL bulunuyor. Ayrıca A101'in 8 Ekim aktüel ürünler kataloğundan da bilgiler yer alıyor.

Islak-kuru şarjlı dikey süpürge 28.999 TL

Siyah akıllı robot süpürge 18.999 TL

Beyaz akıllı robot süpürge 18.999 TL

Katı meyve sıkacağı 5.999 TL

Blender 2.599 TL

IPL cihazı 16.999 TL





Buharlı ütü 4.199 TL

25 inç led monitör 6.299 TL

Laptop 69.999 TL

Kulak üstü oyuncu kulaklığı 7.999 TL

Mekanik oyuncu klavyesi 3.499 TL

Kablosuz siyah kulaklık 5.199 TL







Ahşap Sallanan Kuğu 3.250 TL

Ahşap Sallanan Ayı 3.250 TL

Pelüş Dinozor 999 TL

Pelüş Rakun/ Tavşan 1.390 TL

Müzikli Direksiyon 250 TL

Sesli konuşan eğitim kartları 399 TL

Desenli Top 100 TL

Yuvarlama Kulesi Potalı 199 TL

Tren seti 999 TL

Hafıza oyunu 199 TL

Aktivite oyuncağı 599 TL

Eğitici tablet 999 TL

Eşleştirme oyunu 175 TL

Kitap çeşitleri 175 TL

İlk adım arabam 599 TL



Çok amaçlı mutfak robotu 2.499 TL

El blenderı 1.999 TL

Filtre Kahve Makinesi 2.299 TL

Toz Torbasız Süpürge 3.999 TL

Kazanlı Ütü 5.999 TL

Dikey Süpürge 1.799 TL





Futbol topu figürlü hoparlör 499 TL

Futbol- basketbol topu figürlü kulaklık 499 TL

Figurlü Bluetooth hoparlör 499 TL

Ördek figürlü hoparlör 499 TL

LED kareoke mikrofon 599 TL



Ayı figürlü telefon tutucu 299 TL

Nostaljik oyun konsolu 100 TL

Slikon bebek önlüğü 350 TL

Slikon renkli pipet 150 TL

Desenli Kupa 125 TL

Püre kaşığı 100 TL



Kapaklı mama tabağı 175 TL

Meyve rendesi 100 TL

Ahşap fotoğraf çerçevesi 299 TL

Ahşap Ayarlanabilir Ayna 199 TL

Vakumlu bebek banyo mama oturağı 350 TL

Katlanır çamaşır selesi 350 TL

Katlanır su kovası 199 TL

Bebek battaniyesi 299 TL

A101 8 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

70 inç 4K smart TV 45.99 TL

65 inç 4K UHD TV 30.99 TL

55 İNÇ 4K UHD VIDAA TV 21.999 TL

40 İNÇ FHD WHALE OS 10 QLED TV 10.999 TL



Dikiş makinesi 8.999 TL

Mega Blender set 2.599 TL

Katmer ve gözleme sacı 1.499 TL

Narenciye sıkacağı 999 TL





Saç şekillendirici set 2.399 TL

Buharlı Ütü 3.499 TLHalı-koltuk yıkama makinesi 3.999 TL

Kablolu dik süpürge 1.699 TL

Elektrikli araç şarj istasyonu 26.990 TL





Motor kaskı 1.899 TL

Bluetooth hoparlör 399 TL

Bluetooth kulak içi kulaklık 349 TL Çok fonksiyonlu yazıcı 2.399 TL

Bebek arabası 12.999 TL







Şarjlı giyilebilir göğüs pompası 1.399 TLL

Akıllı kamera 1.299 TL

Çocuk ATV 29.990 TL

Üç tekerlekli moped 94.990 TL Üç tekerlekli elektrikli moped 54.990 TL

İki tekerlekli moped 34.990 TL





Termosifon 9.299 TL

Bulaşık makinesi 15.999 TL

Çamaşır makinesi 16.999 TL

Buzdolabı 16.999 TL

Valiz çeşitleri 949-1299 TL