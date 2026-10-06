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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:16

7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Robot süpürge, halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü ve nostaljik oyun konsolu geliyor...

7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. ŞOK'TA 7-13 Ekim tarihlerinde itibaren onlarca üründe indirim fırsatı var. ŞOK'ta bu hafta dikkat çeken ürünler arasında; Islak-kuru şarjlı dikey süpürge 28.999 TL, Siyah akıllı robot süpürge 18.999 TL, Beyaz akıllı robot süpürge 18.999 TL, Katı meyve sıkacağı 5.999 TL, Blender 2.599 TL , IPL cihazı 16.999 TL fiyarları ile öne çıkıyor. Peki ŞOK'ta 7-13 Ekim tarihlerinde hangi ürünler var? İşte ŞOK 7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları...

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Robot süpürge, halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü ve nostaljik oyun konsolu geliyor...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:16

7-13 Ekim kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde yarından itibaren onlarca ürün uygun fiyatları ile raflarda olacak. 7-13 Ekim tarihlerinde teknolojiden küçük ev aletlerine bebek ürünlerinden çocuk oyuncaklarına kadar birçok ürün indirim fırsatları ile satışa çıkacak. ŞOK'ta 7-13 Ekim tarihlerinde Buharlı ütü 4.199 TL, 25 inç led monitör 6.299 TL, Laptop 69.999 TL , Kulak üstü oyuncu kulaklığı 7.999 TL , Mekanik oyuncu klavyesi 3.499 TL , Kablosuz siyah kulaklık 5.199 TL'lik fiyatları ile dikkat çekiyor. Öte yandan çocuk ve bebek ürünleri de bu hafta dikkat çekiyor. Ahşap Sallanan Kuğu 3.250 TL, Ahşap Sallanan Ayı 3.250 TL, Pelüş Dinozor 999 TL , Pelüş Rakun/ Tavşan 1.390 TL, Müzikli Direksiyon 250 TL , Sesli konuşan eğitim kartları 399 TL, Desenli Top 100 TL, Yuvarlama Kulesi Potalı 199 TL'den satışa çıkacak. Peki ŞOK'ta 7-13 Ekim tarihlerinde hangi ürünler var? İşte ŞOK 7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları... 

HABERİN ÖZETİ

7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Robot süpürge, halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü ve nostaljik oyun konsolu geliyor...

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
ŞOK marketlerde 7-13 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı.
7-13 Ekim tarihleri arasında teknoloji ürünlerinden bebek ürünlerine kadar birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak.
Buharlı ütü 4.199 TL, 25 inç led monitör 6.299 TL, Laptop 69.999 TL, Kulak üstü oyuncu kulaklığı 7.999 TL, Mekanik oyuncu klavyesi 3.499 TL, Kablosuz siyah kulaklık 5.199 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
Çocuk ve bebek ürünleri arasında Ahşap Sallanan Kuğu ve Ayı 3.250 TL, Pelüş Dinozor 999 TL, Pelüş Rakun/ Tavşan 1.390 TL gibi ürünler yer alıyor.
Diğer ürünler arasında Islak-kuru şarjlı dikey süpürge 28.999 TL, Siyah/Beyaz akıllı robot süpürge 18.999 TL, Katı meyve sıkacağı 5.999 TL, Blender 2.599 TL, IPL cihazı 16.999 TL bulunuyor.
Ayrıca A101'in 8 Ekim aktüel ürünler kataloğundan da bilgiler yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Robot süpürge, halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü ve nostaljik oyun konsolu geliyor...

 

Islak-kuru şarjlı dikey süpürge 28.999 TL  

Siyah akıllı robot süpürge 18.999 TL 

Beyaz akıllı robot süpürge 18.999 TL 

Katı meyve sıkacağı 5.999 TL 

Blender 2.599 TL 

IPL cihazı 16.999 TL 

 

7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Robot süpürge, halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü ve nostaljik oyun konsolu geliyor...

Buharlı ütü 4.199 TL 

25 inç led monitör 6.299 TL 

Laptop 69.999 TL 

Kulak üstü oyuncu kulaklığı 7.999 TL 

Mekanik oyuncu klavyesi 3.499 TL 

Kablosuz siyah kulaklık 5.199 TL 
 

 


 

7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Robot süpürge, halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü ve nostaljik oyun konsolu geliyor...

Ahşap Sallanan Kuğu 3.250 TL 

Ahşap Sallanan Ayı 3.250 TL 

Pelüş Dinozor 999 TL 

Pelüş Rakun/ Tavşan 1.390 TL 

Müzikli Direksiyon 250 TL 

Sesli konuşan eğitim kartları 399 TL 

Desenli Top 100 TL 

Yuvarlama Kulesi Potalı 199 TL 

7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Robot süpürge, halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü ve nostaljik oyun konsolu geliyor...

Tren seti 999 TL 

Hafıza oyunu 199 TL 

Aktivite oyuncağı 599 TL 

Eğitici tablet 999 TL 

Eşleştirme oyunu 175 TL 

Kitap çeşitleri 175 TL 

İlk adım arabam 599 TL 
 

7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Robot süpürge, halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü ve nostaljik oyun konsolu geliyor...

Çok amaçlı mutfak robotu 2.499 TL 

El blenderı 1.999 TL 

Filtre Kahve Makinesi 2.299 TL 

Toz Torbasız Süpürge 3.999 TL 

Kazanlı Ütü 5.999 TL 

Dikey Süpürge 1.799 TL 
 

7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Robot süpürge, halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü ve nostaljik oyun konsolu geliyor...


Futbol topu figürlü hoparlör 499 TL 

Futbol- basketbol topu figürlü kulaklık 499 TL 

Figurlü Bluetooth hoparlör 499 TL 

Ördek figürlü hoparlör 499 TL 

LED kareoke mikrofon 599 TL 
 

7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Robot süpürge, halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü ve nostaljik oyun konsolu geliyor...

Ayı figürlü telefon tutucu 299 TL 

Nostaljik oyun konsolu 100 TL 

Slikon bebek önlüğü 350 TL 

Slikon renkli pipet 150 TL 

Desenli Kupa 125 TL 

Püre kaşığı 100 TL 

7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Robot süpürge, halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü ve nostaljik oyun konsolu geliyor...


Kapaklı mama tabağı 175 TL 

Meyve rendesi 100 TL

Ahşap fotoğraf çerçevesi 299 TL 

Ahşap Ayarlanabilir Ayna 199 TL 

Vakumlu bebek banyo mama oturağı 350 TL 

Katlanır çamaşır selesi 350 TL

Katlanır su kovası 199 TL 

Bebek battaniyesi 299 TL 

7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Robot süpürge, halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü ve nostaljik oyun konsolu geliyor...

A101 8 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 

7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Robot süpürge, halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü ve nostaljik oyun konsolu geliyor...

70 inç 4K smart TV 45.99 TL

65 inç 4K UHD TV 30.99 TL 

55 İNÇ 4K UHD VIDAA TV 21.999 TL

40 İNÇ FHD WHALE OS 10 QLED TV 10.999 TL 
 

7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Robot süpürge, halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü ve nostaljik oyun konsolu geliyor...

Dikiş makinesi 8.999 TL 

Mega Blender set 2.599 TL 

Katmer ve gözleme sacı 1.499 TL 

Narenciye sıkacağı 999 TL 

 

7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Robot süpürge, halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü ve nostaljik oyun konsolu geliyor...

 

Saç şekillendirici set 2.399 TL 

Buharlı Ütü 3.499 TLHalı-koltuk yıkama makinesi 3.999 TL 

Kablolu dik süpürge 1.699 TL 

Elektrikli araç şarj istasyonu 26.990 TL 

 

7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Robot süpürge, halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü ve nostaljik oyun konsolu geliyor...

 

Motor kaskı 1.899 TL 

Bluetooth hoparlör 399 TL 

Bluetooth kulak içi kulaklık 349 TL Çok fonksiyonlu yazıcı 2.399 TL 

Bebek arabası 12.999 TL 
 

7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Robot süpürge, halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü ve nostaljik oyun konsolu geliyor...


 

Şarjlı giyilebilir göğüs pompası 1.399 TLL 

Akıllı kamera 1.299 TL 

Çocuk ATV 29.990 TL 

Üç tekerlekli moped 94.990 TL Üç tekerlekli elektrikli moped 54.990 TL 

İki tekerlekli moped 34.990 TL 

 

7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Robot süpürge, halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü ve nostaljik oyun konsolu geliyor...

Termosifon 9.299 TL 

Bulaşık makinesi 15.999 TL 

Çamaşır makinesi 16.999 TL 

Buzdolabı 16.999 TL

Valiz çeşitleri 949-1299 TL 

7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Robot süpürge, halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü ve nostaljik oyun konsolu geliyor...
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ETİKETLER
#teknoloji
#Aktüel Ürünler
#Oyuncak
#Şok
#bebek ürünleri
#Ekonomi
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