BİM market 7-9 Ekim aktüel kataloğu ürünleri belli oldu. BİM'de 7-9 Ekim tarihlerinden itibaren birçok ürün indirimli fiyatları ile raflarda olacak. Yeni aktüel kataloğu ürünleri merak edilirken, teknolojiden küçük ev ürünlerine, yumak çeşitlerinden beyaz eşyaya kadar onlarca üründe uygun fiyatları ile satışa sunulacak. Beyaz eşya kategorisinde Buzdolabı Çeşitleri 17.900-35.450 TL fiyat aralığı ile satışa çıkacak ürünler arasında yer alırken, Çamaşır Makinesi Çeşitleri 15.900-20.900 TL'lik fiyatları ile dikkat çeken ürünler arasında. Öte yandan BİM marketlerde 7-9 Ekim tarihlerinde bebek yaşam ürünleri de yer alıyor. Saplı Emzik Kutusu 99 TL, Hastane seti 479 TL, Sulu Diş Kaşıyıcı 59 TL, Biberon 249 TL, Silikon Emzik 159 TL, Bebek Ağız Mendili 69 TL, Kısa Kollu Bebek Body 59 TL, Emzirme Örtüsü 219 TL, Nakışlı Kundak 489 TL, Bebek Çorap 49 TL'lik fiyatları ile market raflarındaki yerini alacak. Peki BİM'de 7-9 Ekim tarihlerinde başka hangi ürünler var? İşte 7-9 Ekim BİM aktüel ürünleri kataloğu 2026...



Özetle

HABERİN ÖZETİ 7-9 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Valiz çeşitleri, boyunluklu bere, matara ve tekerlekli dolap geliyor BİM market, 7-9 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Kataloğunda beyaz eşyadan bebek ürünlerine, ev tekstilinden mutfak gereçlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Buzdolabı çeşitleri 17.900-35.450 TL, çamaşır makinesi çeşitleri ise 15.900-20.900 TL fiyat aralığında yer alıyor. Bebek ürünleri arasında Saplı Emzik Kutusu 99 TL, Hastane seti 479 TL, Biberon 249 TL gibi çeşitli ürünler bulunuyor. Valiz çeşitleri (Küçük Boy 999 TL, Orta Boy 1.199 TL, Büyük Boy 1.399 TL), polar, atlet ve boxer setleri, yelekler, havlular, bereler ve çoraplar da kataloğdaki yerini alıyor. Mutfak gereçleri kategorisinde Kızartma Tenceresi 439 TL, Çelik Sütlük 219 TL, Balık Tavası 749 TL gibi ürünler yer alıyor.



Küçük Boy Valiz 999 TL

Orta Boy Valiz 1.199 TL

Büyük Boy Valiz 1.399 TL

Erkek polar 429 TL

Atlet ve Boxer Seti 199 TL

Fanilla Çeşitleri 199 TL

Erkek Yelek 249 TL

Kadın Yelek 229 TL

EL Havlusu 69 TL

Yüz Havlusu 115 TL

Yastık Kılıfı 79 TL

Boyunluklu Bere 149 TL

Patik Çorap 69 TL



Soket Çorap Çeşitleri 129 TL

Mandallı Toka Çeşitleri 59 TL

Mini Ütü Masası 389 TL

Su Bardağı 159 TL

Meşrubat Bardağı 179 TL

Cam Kase 319 TL

Kulplu Kupa 229 TL

Kahve Fincan Takımı 499 TL

Kızartma Tenceresi 439 TL

Çelik Sütlük 219 TL

Tepsi Çeşitleri 139 TL

Şeffaf Organizer Kutu Seti 59 TL

Matara 149 TL

Balık Tavası 749 TL



4'lü Katlanır Tekerlekli Dolap 1.990 TL

Hasır Sepet Çeşitleri 189 TL

Sabunluk Çeşitleri 169 TL

Saklama Kutusu 249 TL

Petek Kurutmalık 179 TL

Yumak Çeşitleri 159 TL

Katlanır Maşrapa 89 TL

Katlanır Su Kovası 249 TL

Katlanır Çocuk Küveti 629 TL

Katlanır Çamaşır Sepeti 379 TL



Bebek Basamağı 189 TL

Renkli Çocuk Askı Seti 45 TL

Meyve Süzgeci 119 TL

Pipetli Bardak 289 TL

Güvenlik Ürünleri 49 TL

Saplı Emzik Kutusu 99 TL

Hastane seti 479 TL

Sulu Diş Kaşıyıcı 59 TL

Biberon 249 TL

Silikon Emzik 159 TL



Bebek Ağız Mendili 69 TL

Kısa Kollu Bebek Body 59 TL

Emzirme Örtüsü 219 TL

Nakışlı Kundak 489 TL

Bebek Çorap 49 TL

Buzdolabı Çeşitleri 17.900-35.450 TL

Çamaşır Makinesi Çeşitleri 15.900-20.900 TL



Derin Dondurucu 19.900 TL

Açılabilir Çocuk Koltuğu 1.250 TL

Kahve Ünitesi 4.950 TL

TV Ünitesi 2.490 TL

Makyaj Masası 4.250 TL

Konsol 3.250 TL

Katlı Orta Sehpa 1.500 TL

Katlı Yan Sehpa 899 TL

4 Sandalyeli Masa Takımı 6.250 TL