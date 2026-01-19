7 trilyon dolarlık mevduata hareketlilik başlıyor

Kategoriler
Çin’de bu yıl vadesi dolacak yaklaşık 7 trilyon dolarlık vadeli mevduat, düşen faizlerin etkisiyle daha yüksek getiri arayışına giriyor. Sermayenin yönü giderek borsa ve alternatif yatırım araçlarına çevriliyor.
Çin’de hane halklarının bankalarda tuttuğu devasa birikimler için kritik bir döneme girildi. Bu yıl vadesi dolacak yaklaşık 7 trilyon dolarlık vadeli mevduat, faiz oranlarının yüzde 1 seviyesine yaklaşmasıyla eski cazibesini yitiriyor. Uzun süredir emlak krizinin gölgesinde kalan ve hisse senetlerinden de beklediğini bulamayan tasarruf sahipleri, şimdi daha yüksek getiri sunan seçeneklere bakıyor.
Pekin yönetiminin piyasalarda “sürdürülebilir kazanımlar” hedefleyen adımları, risk iştahını kontrollü biçimde artırmış durumda. Yani, birikimler yerinde saymak istemiyor; yavaş yavaş hareketleniyor.
Bu değişimin küçük ama dikkat çekici örnekleri sahada da görülüyor. Hangzhou’da devlet memuru olarak çalışan Min Chen, bu ay vadesi dolacak 2 milyon yuanlık mevduat sertifikasını fonlara yönlendirmeyi planlıyor. Şanghay’da yaşayan eski araştırmacı Daisy Wu ise vadesi dolan ürünlerinden memnun değil; hisse senetleri ve nicel fonlarda daha yüksek getiri arayışında.
Bu bireysel tercihler, aslında daha geniş bir davranış değişiminin ipuçlarını veriyor. Yani mesele sadece birkaç yatırımcıdan ibaret değil.
Huatai Securities’in verilerine göre, bir yıldan uzun vadeli yaklaşık 50 trilyon yuan mevduat 2026’da vadesini dolduracak. Bu tutarın önemli bir kısmı yılın ilk yarısında ve devlet bankalarında yoğunlaşıyor. Bankalar da boş durmuyor. Müşterileri sistem içinde tutabilmek için varlık yönetimi ürünleri, sigorta çözümleri ve fonları daha görünür hale getiriyorlar.
Nisan ayından bu yana Çin borsalarında gözlenen toparlanma, özellikle teknoloji ağırlıklı endekslerde daha belirgin. Star 50 Endeksi, 2026’da yüzde 12’nin üzerinde yükseldi. Altın fiyatlarında görülen rekor seviyeler de yatırımcı ilgisini canlı tutuyor.
Piyasada dillendirilen olası bir “yavaş boğa” senaryosu, servet etkisinin artacağı ve bunun da tüketimi kademeli olarak canlandıracağı beklentisini güçlendiriyor.
Öte yandan yetkililer frene basmayı da ihmal etmiyor. Aşırı kaldıraç ve spekülasyon riskine karşı marj finansmanı sıkılaştırılırken, aracı kurumlara temkinli olmaları yönünde uyarılar gönderildi. UBS’e göre, vadesi dolan mevduatların büyük bölümü tarihsel olarak yine bankacılık sistemi içinde kalıyor.