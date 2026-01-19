7 trilyon dolarlık mevduata hareketlilik başlıyor

BİREYSEL TERCİHLERDE DEĞİŞİM SİNYALİ

Bu değişimin küçük ama dikkat çekici örnekleri sahada da görülüyor. Hangzhou’da devlet memuru olarak çalışan Min Chen, bu ay vadesi dolacak 2 milyon yuanlık mevduat sertifikasını fonlara yönlendirmeyi planlıyor. Şanghay’da yaşayan eski araştırmacı Daisy Wu ise vadesi dolan ürünlerinden memnun değil; hisse senetleri ve nicel fonlarda daha yüksek getiri arayışında.

Bu bireysel tercihler, aslında daha geniş bir davranış değişiminin ipuçlarını veriyor. Yani mesele sadece birkaç yatırımcıdan ibaret değil.