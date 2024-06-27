7 yıl sonra ilk kez! Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın katılacağı kritik toplantı TCMB takvimini değiştirdi

27 Haziran 2024 14:38 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 14:45

Son olarak TCMB eski Başkanı Çetinkaya 2017 yılında Jackson Hole katılım gösterdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın da gelecek toplantıda bulunacağı öğrenildi

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada 25 Temmuz ve 22 Ağustos olarak ilan edilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının tarihleri değişti.

Bunun nedeni ise MB Başkanı Karahan’ın ilgili tarihlerde G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’na katılacak olması. Yapılan açıklamada toplantıların sırasıyla 23 Temmuz 2024 ve 20 Ağustos 2024 olarak değiştirildiği duyuruldu.

MERKEZ BANKASI FİZİKİ OLARAK 2017’DE KATILDI

Jackson Hole toplantısına en son fiziki katılım eski TCMB Başkanı Murat Çetinkaya tarafından 2017 yılında gerçekleştirdi. Pandemi döneminde 2020’deki toplantıya dönemin başkanı Murat Uysal online olarak katılım göstermişti. 2020’den bu yana hiçbir TCMB başkanı Jackson Hole toplantısına katılım göstermedi. Şimdi TCMB Başkanı Karahan Jackson Hole toplantısına katılacak.