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 | Bengü Sarıkuş

7,59 TL ile konut yatırımı! İşte 'Gayrimenkul Sertifikası' hakkında tüm merak edilenler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle başlatılan gayrimenkul sertifikası uygulamasıyla artık küçük yatırımcılar da düşük bütçelerle konut projelerine ortak olabiliyor. İşte 10 soruda gayrimenkul sertifikası hakkında tüm merak edilenler...

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7,59 TL ile konut yatırımı! İşte 'Gayrimenkul Sertifikası' hakkında tüm merak edilenler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 09:25

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () ve GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" uygulaması, küçük yatırımcıların gayrimenkul projelerine düşük tutarlarla ortak olabilmesine imkan tanıyan alternatif bir yatırım modeli olarak devreye alınıyor. Sertifika adediyle bir konutun değerine ulaşan yatırımcılar, projenin 6'ncı ayından itibaren başlayacak asli edim talep sürecinde başvuru yaparak istedikleri konutu seçebilecek.

7,59 TL ile konut yatırımı! İşte 'Gayrimenkul Sertifikası' hakkında tüm merak edilenler

Uygulamaya ilişkin merak edilen konulara 10 soru başlığıyla cevap verildi. İşte gayrimenkul sertifikası hakkında tüm merak edilenler...

7,59 TL ile konut yatırımı! İşte 'Gayrimenkul Sertifikası' hakkında tüm merak edilenler

1- GAYRİMENKUL SERTİFİKASININ AMACI NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, peşinat ve kredi gibi yükümlülükleri karşılayamayan vatandaşların konut sahibi olabilmesini sağlamak amacıyla yeni bir modeli devreye aldı.

7,59 TL ile konut yatırımı! İşte 'Gayrimenkul Sertifikası' hakkında tüm merak edilenler

"Damlaya damlaya ev olur" anlayışıyla geliştirilen sistem, küçük birikimlerle gayrimenkul yatırımı yapma imkanı sunuyor. Bu model, vatandaşların konut sahibi olma imkanını artırmayı ve kira fiyatlarının dengelenmesini amaçlıyor. Peşinat ve kredi yükümlülüğü olmadan küçük birikimlerle yatırım yapılabilen sistem, konuta erişimde kolaylık sağlayarak toplumun geniş kesimlerine hitap ediyor.

7,59 TL ile konut yatırımı! İşte 'Gayrimenkul Sertifikası' hakkında tüm merak edilenler

2- UYGULAMA NASIL İŞLEYECEK?

TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen sistemde, vatandaşlar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimindeki gayrimenkul sertifikalarını bütçelerine uygun şekilde satın alabilecek. Sertifikalar 'da işlem görecek. Alt veya üst limit bulunmadan isteyen herkes bu yatırım modeline katılabilecek.

7,59 TL ile konut yatırımı! İşte 'Gayrimenkul Sertifikası' hakkında tüm merak edilenler

3- GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NE ZAMAN VE NASIL SATIŞA SUNULACAK?

Sertifikalar, 7 lira 59 kuruş fiyatla 4-8 Ağustos tarihleri arasında talep toplama yoluyla halka arz edilecek. 11 Ağustos'tan itibaren ise Borsa İstanbul'da alınıp satılabilecek.

7,59 TL ile konut yatırımı! İşte 'Gayrimenkul Sertifikası' hakkında tüm merak edilenler

4- UYGULAMADA ŞU AN HANGİ PROJEYE YATIRIM YAPILABİLİR?

İlk uygulama, İstanbul Başakşehir'de inşa edilecek Damla Kent Evleri projesiyle başlatılıyor. Projede toplam 5 bin 325 konut yer alacak. İlk etapta 1540 konut için sertifika satışı yapılacak. İnşaat 1 Ekim'de başlayacak ve 4 Şubat 2029'da tamamlanacak.

7,59 TL ile konut yatırımı! İşte 'Gayrimenkul Sertifikası' hakkında tüm merak edilenler

5- SERTİFİKALAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Gayrimenkul Sertifikası yatırımcılarına üç ayrı kazanç modeli sunuyor:

7,59 TL ile konut yatırımı! İşte 'Gayrimenkul Sertifikası' hakkında tüm merak edilenler

Asli Edim (Konut Sahipliği): Yatırımcılar belirli sayıda sertifika biriktirerek doğrudan konut sahibi olabiliyor. Bu süreç 5 Şubat 2026-4 Ağustos 2028 tarihleri arasında işleyecek.

7,59 TL ile konut yatırımı! İşte 'Gayrimenkul Sertifikası' hakkında tüm merak edilenler

Tali Edim (Gelir Ortaklığı): Yeterli sayıda sertifikaya ulaşamayan yatırımcılar, proje sonunda açık artırmayla satılan konutlardan elde edilen gelirden pay alacak. Satılamayan konutlar TOKİ tarafından ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında satın alınacak. Nakit ödemeler 8 Ağustos 2029'da yapılacak.

Borsa Alım-Satım: Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görerek yatırımcılara diledikleri anda alım-satım yapma ve fiyat artışından kazanç elde etme imkanı tanıyor.

7,59 TL ile konut yatırımı! İşte 'Gayrimenkul Sertifikası' hakkında tüm merak edilenler

6- BİR KONUTA BİRDEN FAZLA KİŞİ ORTAK OLABİLİR Mİ?

Sistem, paylı mülkiyet esasına dayalı olarak birden fazla kişinin aynı konut için yeterli miktarda sertifika biriktirerek ortak olmasına imkan sağlıyor. Evin toplam değerine denk gelen sertifika adedi toplandığında, hisse oranlarına göre tapu devri yapılabiliyor. Bu sayede eşler ya da birden fazla yatırımcı birlikte konut sahibi olabiliyor.

7,59 TL ile konut yatırımı! İşte 'Gayrimenkul Sertifikası' hakkında tüm merak edilenler

7- YALNIZCA İSTANBUL'DA YAŞAYANLAR MI BAŞVURABİLECEK?

Gayrimenkul Sertifikası uygulamasında ikametgah şartı bulunmuyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan yatırımcılar da yetkili aracı kurumlar üzerinden hesap açarak sertifika alımına katılabiliyor. Böylece İstanbul'daki projelere ülke genelinden yatırım yapılabiliyor.

7,59 TL ile konut yatırımı! İşte 'Gayrimenkul Sertifikası' hakkında tüm merak edilenler

8- GAYRİMENKUL SERTİFİKASINA UYGUN DAİRE FİYATLARI NE KADAR?

Şerefiye farkıyla dairelerin bulunduğu kat ve cephe gibi özelliklerine göre fiyatları ve dolayısıyla sertifika adetleri, konutlara göre farklılık gösterecek.

7,59 TL ile konut yatırımı! İşte 'Gayrimenkul Sertifikası' hakkında tüm merak edilenler

9- PROJE TAMAMLANMADAN ÖNCE KONUTUMU SEÇEBİLİR MİYİM?

Sertifika adediyle bir konutun değerine ulaşan yatırımcılar, projenin 6'ncı ayından itibaren başlayacak asli edim talep sürecinde başvuru yaparak istedikleri konutu seçebilecek.

7,59 TL ile konut yatırımı! İşte 'Gayrimenkul Sertifikası' hakkında tüm merak edilenler

10- GAYRİMENKUL SERTİFİKASI UYGULAMASI YALNIZCA BU PROJEYE Mİ ÖZEL?

Damla Kent, sistemin ilk uygulama projesi olarak hayata geçirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ ve Emlak Konut GYO’nun açıklamalarına göre, modelin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin farklı illerindeki projelerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Böylece sistemin daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşması planlanıyor.

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#toki
#emlak konut
#Borsa İstanbul
#Konut Yatırımı
#Gayrimenkul Sertifikası
#Konut Sahipliği
#Damla Kent
#Ekonomi
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