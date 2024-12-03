8 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Sayılı günler kaldı: Ücreti 2 bin 172 lira

03 Aralık 2024 10:48 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:49

Ticari araç sahipleri için 31 Aralık kritik bir tarih. Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajını bu tarihe kadar yaptırmayanlar, akaryakıt giderlerini masraflarına dahil edemeyecek. TTB'nin montaj ücreti ise araç başına 2.172 TL olarak belirlendi.

Türkiye​'de akaryakıt harcamalarındaki vergi kaybını azaltmayı hedefleyen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi​ (UTTS) hayata geçiriliyor. Sistem kapsamında, taşıtların yakıt deposu yanına monte edilecek olan Taşıt Tanıma Birimi (TTB) ile akaryakıt alımları dijital ortamda kayıt altına alınacak.

ÜCRETİ 2.172 TL OLARAK BELİRLENDİ

Sisteme göre, ticari araç sahiplerinin, akaryakıt harcamalarını muhasebede gider olarak gösterebilmesi için araçlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırmaları gerekiyor. Bu cihazın maliyeti araç başına 2.172 TL olarak belirlendi. Bu rakam, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 1.810 TL’lik montaj ücretine KDV'nin eklenmesiyle ortaya çıkıyor.

YENİ DÜZENLEME 8 MİLYON TİCARİ ARACI KAPSAYACAK

Türkiye genelinde yaklaşık 8 milyon ticari aracı kapsayacak sistem için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar TTB taktırmayan araç sahipleri, 2025 yılı itibarıyla akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek.

AKARYAKITTA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Sistem, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından koordine ediliyor. Ülke genelinde yetkilendirilen 78 şirket, 1.000 noktada montaj hizmeti verecek. TTB, araçlara monte edildikten sonra çıkarılmaya çalışıldığında kullanılamaz hale geliyor. Bu cihazlar sayesinde plaka bilgileri pompa yazar kasalara otomatik olarak iletiliyor ve manuel girişlerin önüne geçiliyor. Yeni sistemle birlikte hem akaryakıt tüketiminin şeffaflaşması hem de vergi kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.