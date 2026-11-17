KYK burs sonuçlarının açıklanmasının Ekim ayından sonrasına kaldığı için öğrencilerin burs ödemeleri yetişmedi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi burs ve kredi ödemeleri toplu olarak hesaplara yatırılacak. Yeni yılda asgari ücret, emekli maaşı, memur ödemeleri, öğrenci bursları, sosyal yardımlar ve diğer birçok ödeme artış gösterecek. İOKBS bursuyla beraber KYK burs ve öğrenim kredisi ücretleri de zamlanacak. T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6’sında, 2 olanlar 7’sinde, 4 olanlar 8’inde, 6 olanlar 9’unda ve son hanesi 8 olanlar ayın 10’unda burs-kredi ödemesi alabilecek. KYK burs ödemeleri öğrencilerin adına açılmış Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak. Peki 8.000 TL KYK burs ödemesi ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin son durum…

Özetle

HABERİN ÖZETİ 8.000 TL KYK burs ve kredi 2026 ne zaman yatacak? KYK ilk burs ödemesi toplu mu ödenecek, hangi gün? KYK burs sonuçlarının Ekim ayından sonraya kalması nedeniyle toplu ödeme yapılacak ve yeni yılda burslara zam gelecek. Ekim ve Kasım aylarına ait burs ödemeleri toplam 8.000 TL olarak hesaplara geçecek. KYK burs miktarı 2026 yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için 4 bin lira olarak belirlendi. Ödemeler, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak. KYK bursu almaya devam edebilmek için başarı şartı (4'lük sistemde 2 ve üzeri, 100'lük sistemde 53,33 üzeri not ortalaması) aranıyor. Başarısızlık, eğitim kurumundan ayrılma, uzaklaştırma gibi durumlarda burs ödemeleri kesilebilir.

8.000 TL KYK BURS ÖDEMELERİ 2026 NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs miktarı, 2026 yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için 4 bin lira olarak belirlenmişti. Ekim ayından itibaren geriye dönük olarak burs ve kredi ödemeleri yapılacağından öğrencilerin 2 aylık bursları toplu şekilde alması bekleniyor. Ekim ve Kasım burs ödemeleri toplamda 8.000 TL olarak hesaplara geçecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz burs ödeme tarihlerini duyurmadı. Ekim ayı sonuna kadar burs ödeme takviminin belli olması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

GSB KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ TARİHLERİ

KYK burs ödemelerinin Aralık ayı itibarıyla normal ödeme tarihlerinde hesaplara geçmesi bekleniyor. Aralık ayında T.C. kimlik numarasının son hanesine göre burs/kredi ödemeleri 6’sı ve 10’u arasında tamamlanacak. Toplu ödemelerin hesaplara geçmesinin ardından burs tutarı 4 bin lira olarak yatırılacak. Öğrenciler yeni yıldan itibaren burslarını zamlı olarak alabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni burs tutarlarının Aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor. KYK Aralık ayı ödeme takvimi şu şekilde;

T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar, 6 Aralık Pazar günü

T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 olanlar, 7 Aralık Pazartesi günü

T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar, 8 Aralık Salı günü

T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 olanlar, 9 Aralık Çarşamba günü

T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar, 10 Aralık Perşembe günü ödeme alacak.

GERİ ÖDEMESİZ ÖĞRENCİ BURSU ALAN ADAYLAR DİKKAT

KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin, burs almaya devam edebilmeleri için başarı şartlarını sağlaması gerekiyor. 4’lük sistem üzerinden 2 ve üzeri, 100’lük sistem üzerinden 53,33 üzeri not ortalamasına sahip olan öğrenciler, başarılı olarak değerlendirilerek burs almaya devam edebilecekler. Başarısız olma, öğretim kurumundan ayrılma, en az bir yarıyıl uzaklaştırma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama gibi durumlarda burs ödemeleri kesilebilir.

KYK BURS ÖDEMESİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Başarı notu şartının yerine getirilmemesi, eğitim kurumundan ayrılma, çıkarılma, uzaklaştırma cezası alma, vazgeçme, kayıt dondurma, ders kaydı yapmama, eğitim kurumunun kapatılması, yurttan çıkarma cezası alma, öğrencinin kesin hükümle mahkum olması, hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi, öğrencinin gerçeğe aykırı belge sunma, vatandaşlıktan çıkma gibi durumlarda burs ödemesi kesilir.