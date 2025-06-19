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 | İrem Çınar

81 ilde bedava olacak! Türk Telekom açıkladı: AKM’den stadyuma, otobüsten müzeye

Türkiye’nin dijital geleceğine yön veren Türk Telekom, 20 Haziran Dünya Wi-Fi Günü’ne özel sürprizini duyurdu. 81 ilde binlerce noktada ücretsiz internet sunacak. Şirket, kamuya açık binlerce noktada herkesin yüksek hızda ve kesintisiz bağlantıya erişebilmesi sağlayacak.

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81 ilde bedava olacak! Türk Telekom açıkladı: AKM’den stadyuma, otobüsten müzeye
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 12:12

Türk Telekom, Dünya Wi‑Fi Günü’nü kutlamak için 20 Haziran’da Türkiye çapındaki tüm Wi‑Fi erişim noktalarını ücretsiz kullanıma açacağını duyurdu. Atatürk Kültür Merkezi’nden havalimanlarına, stadyumlardan kütüphane ve müzelere kadar sayıları binleri bulan erişim alanları, o gün boyunca hiçbir ücret veya kota engeli olmaksızın hizmet verecek. Üstelik kampanya yalnızca TürkTelekom abonelerine değil, tüm kullanıcılara açık olacak.

81 ilde bedava olacak! Türk Telekom açıkladı: AKM’den stadyuma, otobüsten müzeye

“TÜRKİYE’NİN HER KÖŞESİNDE KESİNTİSİZ BAĞLANTI”

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türk Telekom olarak uçtan uca fiber internet yatırımlarımızla Türkiye’nin dört bir yanını yüksek hızlı bağlantı ile buluşturuyoruz. İnsan odaklı yaklaşımımızla sadece büyük şehirlerde değil, 81 ilin her köşesinde dijital erişimi kolaylaştırıyoruz. Dünya Wi-Fi Günü kapsamında binlerce noktada Wi-Fi hizmetimizi ücretsiz sunarak dijital kapsayıcılığa katkı sağlıyoruz.”

81 ilde bedava olacak! Türk Telekom açıkladı: AKM’den stadyuma, otobüsten müzeye

DİJİTAL KAPSAYICILIK VİZYONU

Şirket, kültür‑sanat merkezleri ve ulaşım hatlarında yıllardır sürdürülen Wi‑Fi yaygınlaştırma çalışmalarını bu kampanyayla bir adım öteye taşıyor. Türk Telekom yetkilileri, fiber altyapının sağladığı kapasiteyle 20 Haziran’da beklenen yoğunluğun sorunsuz yönetileceğini belirtiyor. Hedef, her yaştan ve her kesimden insanı çevrimiçi dünyaya eşit koşullarda dahil etmek.

81 ilde bedava olacak! Türk Telekom açıkladı: AKM’den stadyuma, otobüsten müzeye

ÜCRETSİZ Wİ-Fİ GİRİŞİ NASIL YAPILACAK?

20 Haziran’da Wi‑Fi logosu bulunan herhangi bir Türk Telekom erişim noktasına bağlanan kullanıcılar, açılan giriş ekranında “Ücretsiz Gün” seçeneğini işaretleyerek dakikalar içinde internete erişebilecek. Kampanya, mobil cihazlar kadar dizüstü bilgisayar ve tabletler için de geçerli.

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