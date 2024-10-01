9 STK’dan Lübnan’a Acil İnsani Yardım Gemisi

01 Ekim 2024 17:29 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 17:30

Aralarında Sadakataşı Derneği ve İHH'nın da bulunduğu 9 sivil toplum kuruluşu tarafından, Lübnan'a insani yardım gemisi gönderilmesi planlanıyor. Sivil toplum kuruluşları, hazırlıkları devam eden yardım gemisi ile ilgili yarın basın açıklaması düzenleyecek.

İşgalci İsrail'in Lübnan​'a yönelik saldırıları devam ediyor. Saldırılar sebebiyle ülkede yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Göç eden insan sayısının 1 milyonu aşabileceği tahmin ediliyor. Ülkede oluşan insani yardım​ ihtiyacı karşısında, sivil toplum kuruluşları Lübnan'a insani yardım gemisi göndermek için harekete geçti.

Sadakataşı Derneği, Yetim Vakfı, Yeryüzü Çocukları Derneği, Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, Fetih Vakfı, AID Uluslararası Doktorlar Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Umut Ol İnsani Yardım Derneği ve Darul Eytam Vakfı tarafından ortaklaşa hazırlanan gemi ile gıda kolisi, konserve, yatak, battaniye, hijyen malzemesi, bebek bezi, iç giyim, hasır ve çadır gibi birçok farklı kalemdeki insani yardım malzemelerinin Lübnanlı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.

Yarın saat 11:00'da Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapılacak basın açıklamasında, sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından Lübnan'daki insani durum ve gönderilmesi planlanan yardım gemisi ile ilgili bilgiler paylaşılacak.