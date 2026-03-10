A101 12-19 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026! Bu hafta kamp sandalyesi, tam boy keman ve otomatik çaylı su sebili geliyor

A101'de yeni haftanın aktüel ürünleri netlik kazandı. 12 Mart Perşembe günü 3'lü siyah ankastre set 8.499 TL'den A101 marketlerde satışa çıkacak. Dikiş makinesi 8.999 TL, şarjlı pencere ve yüzey temizleyici 899 TL, retro saç sakal düzeltici 899 TL, boyun ve sırt masaj aleti ise 1.299 TL'den satışa sunulacak. Bu ürünlerin yanı sıra yapı market ürünleri de A101 aktüel kataloğunda yer aldı. Yapı market ürünleri kapsamında kırıcı delici matkap 2.490 TL, dekupaj testere 999 TL, Şarjlı vidalama 1.099 TL, sıcak hava tabancası ise 789 TL'den A101 aktüel ürünler raflarında yerini alacak. Peki A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 12-19 Mart aktüel kataloğu indirimleri ve fiyat listesi...

A101 19 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Mutfak Robotu 2.299 TL

Elektrikli Cam Cezve 599 TL

Sürahili Blender 3.999 TL

Çubuk Blender 599 TL

Torbasız Elektrikli Süpürge 6.499 TL

Oto Kapanma Özellikli Buharlı Ütü 3.299 TL

Üç tekerlekli Moped 89.900 TL

125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

250W Elektrikli Bisiklet 21.990 TL

Taburelli Dijital Bateri Seti 12.999 TL

88 Tuşlu Piyano 21.999 TL

Tam Boy Keman 2.599 TL

Elektronik Org 659 TL

20 metre Hortum Makara Seti 1.099 TL

Bahçe Sulama Tabancası 169 TL

Carplay Multimedya 1.999 TL

Power Inverter 799 TL

Dijital Hava Kompresörü 899 TL

A101 12 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

65 inç 4K UHD Led Televizyon 38.999 TL

32 inç Televizyon 6.299 TL

55 inç 4K UHD Led Televizyon 28.999 TL

40 inç Televizyon 9.299 TL

Mekanik Silindirik Termosifon 65 Litre 7.999 TL

Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 8.499 TL

Dikiş Makinesi 8.999 TL

Şarjlı Pencere ve Yüzey Temizleyici 899 TL

Boyun ve Sırt Masaj Aleti 1.200 TL

Kırıcı Delici Matkap 2.490 TL

Avuç Taşlama 849 TL

Şarjlı Çivi ve Zımba Makinesi 1.099 TL

Sıcak Hava Tabancası 789 TL

Dekupaj Testere 999 TL

3 Kişilik Çadır 2.199 TL

Piknik Sandalyesi 349 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL

Katlanabilir Kamp ve Piknik Masası 799 TL