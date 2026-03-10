A101 12-19 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026! Bu hafta kamp sandalyesi, tam boy keman ve otomatik çaylı su sebili geliyor

Kategoriler
A101'de yeni haftanın aktüel ürünleri netlik kazandı. 12 Mart Perşembe günü 3'lü siyah ankastre set 8.499 TL'den A101 marketlerde satışa çıkacak. Dikiş makinesi 8.999 TL, şarjlı pencere ve yüzey temizleyici 899 TL, retro saç sakal düzeltici 899 TL, boyun ve sırt masaj aleti ise 1.299 TL'den satışa sunulacak. Bu ürünlerin yanı sıra yapı market ürünleri de A101 aktüel kataloğunda yer aldı. Yapı market ürünleri kapsamında kırıcı delici matkap 2.490 TL, dekupaj testere 999 TL, Şarjlı vidalama 1.099 TL, sıcak hava tabancası ise 789 TL'den A101 aktüel ürünler raflarında yerini alacak. Peki A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 12-19 Mart aktüel kataloğu indirimleri ve fiyat listesi...
Mutfak Robotu 2.299 TL
Elektrikli Cam Cezve 599 TL
Sürahili Blender 3.999 TL
Çubuk Blender 599 TL
Torbasız Elektrikli Süpürge 6.499 TL
Oto Kapanma Özellikli Buharlı Ütü 3.299 TL
Üç tekerlekli Moped 89.900 TL
125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL
250W Elektrikli Bisiklet 21.990 TL
Taburelli Dijital Bateri Seti 12.999 TL
88 Tuşlu Piyano 21.999 TL
Tam Boy Keman 2.599 TL
Elektronik Org 659 TL
20 metre Hortum Makara Seti 1.099 TL
Bahçe Sulama Tabancası 169 TL
Carplay Multimedya 1.999 TL
Power Inverter 799 TL
Dijital Hava Kompresörü 899 TL
65 inç 4K UHD Led Televizyon 38.999 TL
32 inç Televizyon 6.299 TL
55 inç 4K UHD Led Televizyon 28.999 TL
40 inç Televizyon 9.299 TL
Mekanik Silindirik Termosifon 65 Litre 7.999 TL
Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 8.499 TL
Dikiş Makinesi 8.999 TL
Şarjlı Pencere ve Yüzey Temizleyici 899 TL
Boyun ve Sırt Masaj Aleti 1.200 TL
Kırıcı Delici Matkap 2.490 TL
Avuç Taşlama 849 TL
Şarjlı Çivi ve Zımba Makinesi 1.099 TL
Sıcak Hava Tabancası 789 TL
Şarjlı Çivi ve Zımba Makinesi 1.099 TL
Dekupaj Testere 999 TL
3 Kişilik Çadır 2.199 TL
Piknik Sandalyesi 349 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL
Katlanabilir Kamp ve Piknik Masası 799 TL