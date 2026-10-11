Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 09:49

A101 15 Ekim aktüel ürünler market kataloğu 2026! Perşembe günü Çamaşır/Bulaşık makinesi, elektrikli ısıtıcı, gaming set ve televizyon geliyor

A101 15 Ekim aktüel market kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Önümüzdeki hafta A101 reyonlarında televizyon çeşitlerinden, gaming ekipmanlara, bluetooth kulaklıktan, beyaz eşya ürünlerine, çay makinesinden akıllı basküle kadar onlarca çeşit üründe kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. A101’de yeni haftada dikkat çeken ürünlerin başında Çamaşır makinesi 21.999 TL, Buzdolabı 32.999 TL, Elektrikli ısıtıcı fan 799 TL, Mini Blender Set 1.599 TL, Tost/Izgara makinesi 2.299 TL, 32 ekran WHALE OS 10 QLED TV 8.999 TL ve Bulaşık makinesi 15.999 TL geldi. Kampanyalı fiyatlarıyla yoğun ilgi gören ürünlerin başında ise Dikey el süpürgesi 1.299 TL, Benzinli Motosiklet 69.990 TL, 4 Başlıklı Masaj aleti ise 699 TL olacak.Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 15 Ekim aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
A101 15 Ekim aktüel ürünler market kataloğu 2026! Perşembe günü Çamaşır/Bulaşık makinesi, elektrikli ısıtıcı, gaming set ve televizyon geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 09:49

market 15 Ekim'de indirime girecek ürünler belli oldu. 15 Ekim perşembe günü A101 marketlerde onlarca ürün uygun fiyatları ile raflardaki yerini alacak. A101 aktüel kataloğunda 449.990 TL'lik fiyatı en pahalı ürünü olarak yer alıyor.  15 Ekim tarihinde yüksek bütçeli ürünler arasında; Benzinli motosiklet 69.990 TL, Elektrikli moped 32.990 TL, 4 tekerlekli kasalı golf arabası 129.990 TL, Üç tekerlekli moped 49.990 TL fiyatları ile dikkat çekiyor. Öte yandan her hafta olduğu gibi bu hafta da A101'de televizyon çeşitleri ve beyaz eşyalar da yer alıyor. 65 ekran 4K UHD LED DOLBY ATMOS SMART TV 38.999 TL, 65 ekran FRAMLESS 4K UHD SMART TV 29.999 TL, 32 ekran WHALE OS 10 QLED TV 8.999 TL, Bulaşık makinesi 15.999 TL  ve Buzdolabı 32.999 TL fiyatları ile satışa sunulacak ürünler arasında. Peki A101 markete 15 Ekimden itibaren hangi ürünler geliyor? İşte 15 Ekim 2026 A101 aktüel ürünleri ve fiyatları... 

HABERİN ÖZETİ

A101 15 Ekim aktüel ürünler market kataloğu 2026! Perşembe günü Çamaşır/Bulaşık makinesi, elektrikli ısıtıcı, gaming set ve televizyon geliyor

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
A101 market, 15 Ekim Perşembe günü geçerli olacak aktüel ürünlerini ve fiyatlarını duyurdu.
15 Ekim'de A101 marketlerde ATV 449.990 TL ile en pahalı ürün olarak yer alacak.
Yüksek bütçeli ürünler arasında Benzinli motosiklet 69.990 TL, Elektrikli moped 32.990 TL, 4 tekerlekli kasalı golf arabası 129.990 TL ve Üç tekerlekli moped 49.990 TL bulunuyor.
Televizyon çeşitleri arasında 65 ekran 4K UHD LED DOLBY ATMOS SMART TV 38.999 TL, 65 ekran FRAMLESS 4K UHD SMART TV 29.999 TL ve 32 ekran WHALE OS 10 QLED TV 8.999 TL yer alıyor.
Beyaz eşya ürünleri arasında Bulaşık makinesi 15.999 TL ve Buzdolabı 32.999 TL fiyatlarıyla satışa sunulacak.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

A101 15 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026 VE FİYAT LİSTESİ

65 ekran 4K UHD LED DOLBY ATMOS SMART TV 38.999 TL

65 ekran FRAMLESS 4K UHD SMART TV 29.999 TL 

32 ekran WHALE OS 10 QLED TV 8.999 TL 

Gaming Set 999 TL 

Telefon tutucu 399 TL 

Bluetooth kulaklık 439 TL 

Çamaşır makinesi 21.999 TL 


 

 

A101 15 Ekim aktüel ürünler market kataloğu 2026! Perşembe günü Çamaşır/Bulaşık makinesi, elektrikli ısıtıcı, gaming set ve televizyon geliyor

 

 

Bulaşık makinesi 15.999 TL 

Buzdolabı 32.999 TL

Tost/Izgara makinesi 2.299 TL 

Çay makinesi 1.699 TL

Elektrikli ısıtıcı fan 799 TL 

Mini Blender Set 1.599 TL 

Akıllı Baskül 499 TL 

Hızlı su dalgası maşası 899 TL 

Tıraş makinesi 349 TL 
 

 

A101 15 Ekim aktüel ürünler market kataloğu 2026! Perşembe günü Çamaşır/Bulaşık makinesi, elektrikli ısıtıcı, gaming set ve televizyon geliyor

Epilasyon aleti 899 TL 

Koltuk ve Halı yıkama makinesi 4.299 TL 

Dikey el süpürgesi 1.299 TL 

4 başlıklı masaj aleti 699 TL 

ATV 449.990 TL

Benzinli motosiklet 69.990 TL 
 

A101 15 Ekim aktüel ürünler market kataloğu 2026! Perşembe günü Çamaşır/Bulaşık makinesi, elektrikli ısıtıcı, gaming set ve televizyon geliyor

Elektrikli moped 32.990 TL 

4 tekerlekli kasalı golf arabası 129.990 TL 

Üç tekerlekli moped 49.990 TL 

Para sayma makinesi 4.699 TL 

Elektronik para kasası 1.499 TL 
 

A101 15 Ekim aktüel ürünler market kataloğu 2026! Perşembe günü Çamaşır/Bulaşık makinesi, elektrikli ısıtıcı, gaming set ve televizyon geliyor

Benzinli ve LPG'li jeneratör 10.999 TL

9 parça anahtar seti 249 TL 

5 parça tornavida seti 349 TL 

Plastik silikon tabancası 169 TL 

Maskeleme bandı 45 TL 
 

A101 15 Ekim aktüel ürünler market kataloğu 2026! Perşembe günü Çamaşır/Bulaşık makinesi, elektrikli ısıtıcı, gaming set ve televizyon geliyor

Akrilik silikonize bant 55 TL 

Çift taraflı köpük bant 59,50 TL 

Ahşap saplı çekiç 115 TL 

Çatal başlı çekiç 229 TL 

Ahşap saplı keser 189 TL 
 

A101 15 Ekim aktüel ürünler market kataloğu 2026! Perşembe günü Çamaşır/Bulaşık makinesi, elektrikli ısıtıcı, gaming set ve televizyon geliyor

Lastik tokmak 229 TL 

Metal maket bıçağı 159 TL 

Saptak ıspatula 99,50 TL 

Derz kazıma aparatı 89,50 TL 

Şerit metre 149 TL 

Pas sökücü sprey 129 TL 
 

A101 15 Ekim aktüel ürünler market kataloğu 2026! Perşembe günü Çamaşır/Bulaşık makinesi, elektrikli ısıtıcı, gaming set ve televizyon geliyor

Motor temizleme spreyi 155 TL 

Kit yapıştırıcı 119 TL 

Akrilik silikonize mastik 89,50 TL 

Slikon kartuş 109 TL 

Cırt kelepçe 50'li 79,50 TL 

Elektrikli çocuk motosikleti 17.990 TL 
 

 

A101 15 Ekim aktüel ürünler market kataloğu 2026! Perşembe günü Çamaşır/Bulaşık makinesi, elektrikli ısıtıcı, gaming set ve televizyon geliyor

Zemin süpürcü 5.990 TL 

Akülü çivi ve zımba tabancası 1.099 TL

Darbeli matkap 1.299 TL 

Çift akülü vidalama matkap 1.399 TL 

Avuç taşlama 1.299 TL 
 

A101 15 Ekim aktüel ürünler market kataloğu 2026! Perşembe günü Çamaşır/Bulaşık makinesi, elektrikli ısıtıcı, gaming set ve televizyon geliyor

Lehim havya setri 369 TL 

Dekupaj testere 999 TL 

Multimetre 249 TL 

Şarjlı vidalama 1.099 TL 

Takım çantası 249 TL 
 

A101 15 Ekim aktüel ürünler market kataloğu 2026! Perşembe günü Çamaşır/Bulaşık makinesi, elektrikli ısıtıcı, gaming set ve televizyon geliyor

Şarjlı testere 1.699 TL 

Düdüklü tencere 999 TL 

Çelik Wok tava 699 TL 

Tenecere/tava ve tabak düzenleyici 109 TL

Baston şemsiye 289 TL 
 

 

A101 15 Ekim aktüel ürünler market kataloğu 2026! Perşembe günü Çamaşır/Bulaşık makinesi, elektrikli ısıtıcı, gaming set ve televizyon geliyor

Tek kişilik çarşaf 199 TL 

Çift kişilik lastikli çarşaf 249 TL 

Çift kişilik alez 399 TL 

Tek kişilik alez 299 TL 

Yastık alezi 99,50 TL

 

A101 15 Ekim aktüel ürünler market kataloğu 2026! Perşembe günü Çamaşır/Bulaşık makinesi, elektrikli ısıtıcı, gaming set ve televizyon geliyor
ETİKETLER
#A101
#ATV
#15 Ekim
#Benzinli Motosiklet
#Elektrikli Moped
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.