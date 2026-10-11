A101 market 15 Ekim'de indirime girecek ürünler belli oldu. 15 Ekim perşembe günü A101 marketlerde onlarca ürün uygun fiyatları ile raflardaki yerini alacak. A101 aktüel kataloğunda ATV 449.990 TL'lik fiyatı en pahalı ürünü olarak yer alıyor. 15 Ekim tarihinde yüksek bütçeli ürünler arasında; Benzinli motosiklet 69.990 TL, Elektrikli moped 32.990 TL, 4 tekerlekli kasalı golf arabası 129.990 TL, Üç tekerlekli moped 49.990 TL fiyatları ile dikkat çekiyor. Öte yandan her hafta olduğu gibi bu hafta da A101'de televizyon çeşitleri ve beyaz eşyalar da yer alıyor. 65 ekran 4K UHD LED DOLBY ATMOS SMART TV 38.999 TL, 65 ekran FRAMLESS 4K UHD SMART TV 29.999 TL, 32 ekran WHALE OS 10 QLED TV 8.999 TL, Bulaşık makinesi 15.999 TL ve Buzdolabı 32.999 TL fiyatları ile satışa sunulacak ürünler arasında. Peki A101 markete 15 Ekimden itibaren hangi ürünler geliyor? İşte 15 Ekim 2026 A101 aktüel ürünleri ve fiyatları...

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HABERİN ÖZETİ A101 15 Ekim aktüel ürünler market kataloğu 2026! Perşembe günü Çamaşır/Bulaşık makinesi, elektrikli ısıtıcı, gaming set ve televizyon geliyor A101 market, 15 Ekim Perşembe günü geçerli olacak aktüel ürünlerini ve fiyatlarını duyurdu. 15 Ekim'de A101 marketlerde ATV 449.990 TL ile en pahalı ürün olarak yer alacak. Yüksek bütçeli ürünler arasında Benzinli motosiklet 69.990 TL, Elektrikli moped 32.990 TL, 4 tekerlekli kasalı golf arabası 129.990 TL ve Üç tekerlekli moped 49.990 TL bulunuyor. Televizyon çeşitleri arasında 65 ekran 4K UHD LED DOLBY ATMOS SMART TV 38.999 TL, 65 ekran FRAMLESS 4K UHD SMART TV 29.999 TL ve 32 ekran WHALE OS 10 QLED TV 8.999 TL yer alıyor. Beyaz eşya ürünleri arasında Bulaşık makinesi 15.999 TL ve Buzdolabı 32.999 TL fiyatlarıyla satışa sunulacak.

A101 15 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026 VE FİYAT LİSTESİ

65 ekran 4K UHD LED DOLBY ATMOS SMART TV 38.999 TL

65 ekran FRAMLESS 4K UHD SMART TV 29.999 TL

32 ekran WHALE OS 10 QLED TV 8.999 TL

Gaming Set 999 TL

Telefon tutucu 399 TL

Bluetooth kulaklık 439 TL

Çamaşır makinesi 21.999 TL





Bulaşık makinesi 15.999 TL

Buzdolabı 32.999 TL

Tost/Izgara makinesi 2.299 TL

Çay makinesi 1.699 TL

Elektrikli ısıtıcı fan 799 TL

Mini Blender Set 1.599 TL

Akıllı Baskül 499 TL

Hızlı su dalgası maşası 899 TL

Tıraş makinesi 349 TL



Epilasyon aleti 899 TL

Koltuk ve Halı yıkama makinesi 4.299 TL

Dikey el süpürgesi 1.299 TL

4 başlıklı masaj aleti 699 TL

ATV 449.990 TL

Benzinli motosiklet 69.990 TL



Elektrikli moped 32.990 TL

4 tekerlekli kasalı golf arabası 129.990 TL

Üç tekerlekli moped 49.990 TL

Para sayma makinesi 4.699 TL

Elektronik para kasası 1.499 TL



Benzinli ve LPG'li jeneratör 10.999 TL

9 parça anahtar seti 249 TL

5 parça tornavida seti 349 TL

Plastik silikon tabancası 169 TL

Maskeleme bandı 45 TL



Akrilik silikonize bant 55 TL

Çift taraflı köpük bant 59,50 TL

Ahşap saplı çekiç 115 TL

Çatal başlı çekiç 229 TL

Ahşap saplı keser 189 TL



Lastik tokmak 229 TL

Metal maket bıçağı 159 TL

Saptak ıspatula 99,50 TL

Derz kazıma aparatı 89,50 TL

Şerit metre 149 TL

Pas sökücü sprey 129 TL



Motor temizleme spreyi 155 TL

Kit yapıştırıcı 119 TL

Akrilik silikonize mastik 89,50 TL

Slikon kartuş 109 TL

Cırt kelepçe 50'li 79,50 TL

Elektrikli çocuk motosikleti 17.990 TL



Zemin süpürcü 5.990 TL

Akülü çivi ve zımba tabancası 1.099 TL

Darbeli matkap 1.299 TL

Çift akülü vidalama matkap 1.399 TL

Avuç taşlama 1.299 TL



Lehim havya setri 369 TL

Dekupaj testere 999 TL

Multimetre 249 TL

Şarjlı vidalama 1.099 TL

Takım çantası 249 TL



Şarjlı testere 1.699 TL

Düdüklü tencere 999 TL

Çelik Wok tava 699 TL

Tenecere/tava ve tabak düzenleyici 109 TL

Baston şemsiye 289 TL



Tek kişilik çarşaf 199 TL

Çift kişilik lastikli çarşaf 249 TL

Çift kişilik alez 399 TL

Tek kişilik alez 299 TL

Yastık alezi 99,50 TL