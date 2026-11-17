A101 market indirim reyonlarında 19 Kasım Perşembe gününden itibaren müşterilerin tercihine sunulacak yeni döneme ait aktüel ürünleri belli oldu. . A101'de indirim reyonlarında yer alacak haftanın aktüel ürünleri arasında bu hafta; Teknoloji, Elektronik, Beyaz Eşya, Elektrikli Moped, Elektrikli Araç ve Benzinli Motosiklet, Elektrikli Motorlu Bisiklet, Elektrikli Ev Aletleri, Ofis ve Ev Eşyaları, Mutfak ve Züccaciyeye, Ev Tekstil ve Giyim ve temel ihtiyaç grubunda seçili aktüel ürünler dikkat çekiyor. Oyun tutkunları için Full RGB Işıklı ve uzun ömürlü tuşlara sahip Piranha 2330 Gaming Klavye 399 TL. Esnek mikrofonlu ve konforlu tasarımlı 3066 Gaming Kulaklığı 499 TL. ve 7 DPI seviyeli, ergonomik Gaming Mouse 239 TL. lik fiyatı ile öne çıkıyor. Müzik ve atmosfer için ise Bluetooth bağlantılı ve taşınabilir Piranha Kablosuz Hoparlör 599 TL. Bluetooth bağlantılı Piranha 2070 Kulak İçi Kulaklık 449 TL. Ortamınızı USB bağlantılı Sen Duşak Ambians Aydınlatma 399 TL. Ritim algılayıcılı Trebigans Işık Ritim Lambası 479 TL. Ayrıca hafif ve kaliteli sesli VS-19 Lite Kulaklık 549 TL'lik fiyatı ile fırsatlar arasında yer alıyor. Ayrıca Lazer Epilasyon Aleti 9.999 TL, Retro Çay Makinesi 1.999 TL, Buharlı Kırışık Giderici 1.299 TL, Katı Meyve Sıkacağı 1.999 TL, Boyun Masaj Aleti 1.299 TL, Mikrodalga Fırın 3.999 TL, Buharlı Temizleyici 1.299 TL, Şarjlı araç süpürgesi 1.299 TL, Saç-sakal kesme makinesi 1.299 TL, Quartz ısıtıcı 1.499 TL. İşte 19 Kasım A101 aktüel ürünleri ve fiyatları...

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HABERİN ÖZETİ A101 19 Kasım aktüel kataloğu broşürü 2026! Televizyon, kablosuz kulaklık, mouse, kurutmalı çamaşır makinesi ve buzdolabı geliyor A101, 19 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni döneme ait aktüel ürünlerini tanıttı. Teknoloji, elektronik, beyaz eşya, elektrikli ve benzinli araçlar, mutfak gereçleri, ev tekstili, giyim ve temel ihtiyaç ürünleri indirim reyonlarında yer alacak. Gaming ürünleri arasında Piranha 2330 Gaming Klavye (399 TL), 3066 Gaming Kulaklık (499 TL) ve ergonomik Gaming Mouse (239 TL) bulunuyor. A101'de 65" FRAMELESS 4K UHD webOS Smart QLED TV 29.999 TL, 55" HD EKRAN SMART LED TV 38.499 TL, 50" EKRAN FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 18.999 TL ve 32" FRAMELESS HD WHALE OS 10 QLED TV 8.999 TL fiyatla satışa sunulacak. Beyaz eşya grubunda Buzdolabı 22.999 TL, 7 kg Çamaşır Makinesi 16.499 TL, 10 KG Çamaşır Makinesi 19.999 TL, Bulaşık Makinesi 16.999 TL ve Kurutmalı Çamaşır Makinesi 52.999 TL fiyatlarında yer alıyor. Üç tekerlekli elektrikli moped 179.990 TL, On-Road ATV 449.990 TL, Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL ve üç tekerlekli moped 99.990 TL olarak listeleniyor. A101'de Lazer Epilasyon Aleti 9.999 TL, Retro Çay Makinesi 1.999 TL, Buharlı Kırışık Giderici 1.299 TL, Katı Meyve Sıkacağı 1.999 TL, Boyun Masaj Aleti 1.299 TL, Mikrodalga Fırın 3.999 TL, Buharlı Temizleyici 1.299 TL, Şarjlı araç süpürgesi 1.299 TL, Saç-sakal kesme makinesi 1.299 TL ve Quartz ısıtıcı 1.499 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

19 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER AFİŞİ 2026

65" FRAMELESS 4K UHD webOS Smart QLED TV 29.999 TL

55" HD EKRAN SMART LED TV 38.499 TL

50" EKRAN FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 18.999 TL

32" FRAMELESS HD WHALE OS 10 QLED TV 8.999 TL

Bluetooth Kablosuz Mouse 199,50 TL

Bluetooth Kulak içi Kulaklık 429 TL

Buzdolabı 22.999 TL

7 kg Çamaşır Makinesi 16.499 TL

10 KG Çamaşır Makinesi 19.999 TL

Bulaşık Makinesi 16.999 TL

Kurutmalı Çamaşır Makinesi 52.999 TL

Tam otomatik Espresso makinesi 18.999 TL

Lazer Epilasyon Aleti 9.999 TL

Retro Çay Makinesi 1.999 TL

Buharlı Kırışık Giderici 1.299 TL

Katı Meyve Sıkacağı 1.999 TL

Boyun Masaj Aleti 1.299 TL

Mikrodalga Fırın 3.999 TL

Buharlı Temizleyici 1.299 TL

Şarjlı araç süpürgesi 1.299 TL

Saç-sakal kesme makinesi 1.299 TL

Quartz ısıtıcı 1.499 TL



Üç tekerlekli elektrikli moped 179.990 TL

On-Road ATV 449.990 TL

Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL

Üç tekerlekli moped 99.990 TL

Şarjlı LED Işık 189,50 TL

Daire Testere 1.899 TL

Çok amaçlı alet seti 1.129 TL

Şarjlı darbeli matkap seti 1.599 TL

Elektronik Para Kasası 2.699 TL

Emaya Barkaç 469 TL

Emaye Derin Tencere 499 TL



Düdüklü Tencere 1.199 TL

Rendeli Çelik Kase Set 899 TL

Tava ve Sahan Seti 679 TL

3'lü kase 79,50 TL

Su bardağı 3'lü 99,50 TL

Meşrubat Bardağı 3'lü 119,50 TL

Reçellik/Çerezlik 6'lı 125 TL Fincan Seti 229 TL

Rendeli Saklama ve Karıştırma Kabı 199,50 TL

Renkli Cam Su Bardağı 199,50 TL

4 Parça Fincan Takımı 199,50 TL

Silikon servis gereçleri 99,50 TL



4'lü fincan 225 TL

Renkli Kulplu Kupa 79,50 TL

İnce Belli Çay Bardağı 6'lı

Döner Standlı 6 Parça Baharatlık Seti 699 TL

Yapay Sarmaşıklı Çiçek 179,50 TL

Saklama Kabı 99,50 TL

Metal Kutu 99,50 TL

Aynalı Sunum Tepsisi 129,50 TL

Aynalı Peçetelik 119,50 TL

Yuvarlak Sunum Tepsisi 129,50 TL

Desenli Dikdörtgen Tepsi 79,50 TL

Metal Stantlı Seramik Sunumlu 399 TL

Kilitli Saklama Kabı 89,50 TL

Kristal Ürünler 69,50 TL

Yuvarlak Saklama Kabı 2'li 69,50 TL



4 Bölmeli Kilitli Saklama Kutusu 99,50 TL

Çift Kişilik Yorgan 1.299 TL

Tek Kişilik Yorgan 1.099 TL

Mikrojel Yastık 599 TL

Su Emici Banyo Paspası 99 TL

Ev Banyo askılıkları 149,50 TL

Renkli anahtarlık çeşitleri 49,50 TL

Kadın Erkek çorap 69,50 TL

Banyo Paspas seti 499 TL



4+1 Merdiven 999 TL

Kanatlı Kurutmalık 799 TL

Midi Ütü Masası 799 TL

Pazar Arabası 499 TL

Oyuncak Çalışma Masası 899 TL

Matkaplı Puzzle Çarklı Set 549 TL

Tombul Küçük ATV 549 TL

Çocuk Akademi Eğiti Atlaslar 179,50 TL

Oyuncak Çeşitleri

Ketçap Aromalı Parmak Patates Cipsi 58 TL

Acı Kırmızı Biber Aromalı Mısır Cipsi 69,50 TL

İçecek çeşitleri

Türk Kahvesi 69,50 TL

Caramel Latte 69,50 TL

Toz İçecek 149,50 TL

Damla Sakızlı Türk Kahvesi 79,50 TL

Enerji İçeceği 45 TL

Kuşburnu Çayı 39,50 TL