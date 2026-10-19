A101’de bu hafta perşembe günü başlayan aktüel indirimlerin yanı sıra önümüzdeki hafta satışa çıkacak ürünler yeni katalogla belli oldu. Televizyon çeşitleri 31.999 TL ile 18.499 TL arasında reyonlarda kendilerine yer bulunurken 20 Watt Şarj Adaptörü 299 TL, 4’lü Kalem Pil 62,50 TL, Akım Korumalı 3’lü Uzatma Kablosu 429 TL, Gürültü Engelleme özelliğiyle dikkat çeken Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 599 TL 2’si 1 Arada Kablolu Powerbank ise 799 TL’den satışa çıkacak. Samsung 65 İnç UHD Smart Televizyon 31.999 TL, Azami 40 km hıza çıkabilen Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 179.990 TL, Benzinli Moped 44.990 TL, Üç Tekerlekli Moped sie 69.990 TL’den satılacak. Alternatif olarak akü, oto portatif çöp kutusu, antifrizli cam suyu, radyatör antifrizi satışa çıkacak. İşte, A101 22 Ekim perşembe aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

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HABERİN ÖZETİ A101 22 Ekim Perşembe aktüel ürünler kataloğu 2026! Kulaklık, televizyon, mini blender ve elektrikli bisiklet geliyor... A101, 22 Ekim Perşembe günü başlayan aktüel indirimlerinin yanı sıra önümüzdeki hafta satışa çıkacak ürünleri yeni katalogla duyurdu. Çeşitli televizyonlar 18.499 TL ile 31.999 TL arasında satışa sunuluyor. Teknoloji ürünleri arasında 20 Watt Şarj Adaptörü 299 TL, 4'lü Kalem Pil 62,50 TL, Akım Korumalı 3'lü Uzatma Kablosu 429 TL, Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 599 TL ve 2'si 1 Arada Kablolu Powerbank 799 TL fiyatlarla yer alıyor. Elektrikli ve benzinli moped çeşitleri de farklı fiyatlarla satışta: VT7 PRO Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 179.990 TL, Benzinli Moped (RS3 NEO 50 CC) 44.990 TL ve Üç Tekerlekli Moped (VM2) 69.990 TL. A101'in 17 Ekim tarihli market kataloğunda ise çeşitli gıda ürünleri ve temizlik malzemeleri bulunuyor. 15 Ekim tarihli aktüel ürünler kataloğunda ise mutfak aletleri, kişisel bakım ürünleri ve beyaz eşyalar yer alıyor.

A101 22 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

55'' Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV: 21.999 TL

50'' Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV: 18.499 TL

65'' UHD Smart TV: 31.999 TL

50'' 4K Ultra Smart LED TV: 23.999 TL

Alkalin AA Kalem Pil 4'lü: 62,50 TL

Alkalin AAA İnce Pil 4'lü: 62,50 TL

Akım Korumalı 3'lü Uzatma Kablosu: 429 TL

RGB Bluetooth Astronot Hoparlör: 499 TL

20 W Şarj Adaptörü: 299 TL

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 599 TL

20.000 mAh 2'si 1 Arada Kablolu Powerbank: 799 TL

VT7 PRO Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 179.990 TL

VT1 Üç Tekerlekli Moped: 84.990 TL

RS3 NEO 50 CC Benzinli Moped: 44.990 TL

VSX Elektrikli Motorli Bisiklet: 33.990 TL

VM2 Üç Tekerlekli Moped: 69.990 TL

Oto 12 V Akü Hızlı Şarj / Onarım Cihazı: 699 TL

Oto Portatif Çöp Kutusu: 79,50 TL

-21° Antifrizli Cam Suyu 5 L: 189 TL

-30° Antifrizli Cam Suyu 5 L: 149 TL

-37° Radyatör Antifrizi 3 L: 239 TL



A101 17 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER MARKET KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ

Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 KG: 179,50 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1 KG: 339,00 TL

Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 KG: 209,00 TL

Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 g: 209,00 TL

Labne 3x180 g: 165 TL (10 TL ve üzeri alışverişlerde)

Dana Kangal Sucuk 400 g: 319,00 TL

Çemenli Peynirli Dana Pastırma 80 g: 249,00 TL

Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 900 g (Cam Jar): 185 TL

Siyah Zeytin 800 g (Cam Jar): 125 TL

Dana Kangal Sucuk 400 g: 319,00 TL

Çemenli Peynirli Dana Pastırma 80 g: 249,00 TL

Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 900 g (Cam Jar): 185 TL

Siyah Zeytin 800 g (Cam Jar): 125 TL

Küp Şeker 1 KG: 59,50 TL

Açık/Sıvı Yağ 1 L: 79,50 TL

Ayçiçek Yağı 1 L: 165,50 TL

Buğday Unu 1 KG: 54,50 TL

Yerli Pirinç 1 KG: 57,50 TL

Su 5 L: 45,00 TL

Patates Cipsi Çeşitleri: 54,50 TL

Kek 60 g (Muzlu / Çikolatalı / Limonlu): 13,00 TL

Marshmallowlu Kek 184 g: 62,50 TL

Marshmallowlu Çikolata Kaplı Bisküvi 3x80 g: 82,00 TL

Çikolatalı Gofret 43 g: 35,00 TL

Yumuşatıcı 5 L: 199,50 TL

Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml: 159,50 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L: 205 TL

Oksijen Çamaşır Suyu 4 L: 65 TL

Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı: 210 TL

Çocuk Bezi Çeşitleri (Maxi 62'li / Junior 48'li / Extra Large 38'li): 319 TL

Ultra Hijyenik Ped (Normal 16'lı / Gece 14'lü): 37,50 TL

Gece Hijyenik Ped: 40,00 TL

Saç Spreyi Ultra Strong 250 ml: 175 TL

Bebek Şampuanı 700 ml: 179,50 TL

Fırçalı Yüz Temizleme Köpüğü 150 ml: 87,50 TL

Mucizevi Yağ Saç Bakım Kremi 150 ml: 169,50 TL

Anında Onarıcı Saç Kremi 180 ml: 149,50 TL

A101 15 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BROŞÜRÜ

Tost ve Izgara Makinesi: 2.299 TL

Çay Makinesi: 1.699 TL

Elektrikli Isıtıcı Fan: 799 TL

Mini Blender Set: 1.599 TL

Akıllı Baskül: 499 TL

Tıraş Makinesi: 349 TL

Süper Hızlı Su Dalgası Maşası: 899 TL

Epilasyon Aleti: 899 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.299 TL

Dikey El Süpürgesi: 1.299 TL

4 Başlıklı Masaj Aleti: 699 TL

Çamaşır Makinesi 11 Kg: 21.999 TL

Bulaşık Makinesi: 15.999 TL

Buzdolabı: 32.999 TL