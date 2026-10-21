A101 29 Ekim özel aktüel kataloğu yayımlandı! Koltuk-halı yıkama makinesi, olta seti, elektrikli bisiklet ve televizyon çeşitleri geliyor...

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İstanbul
29 Ekim A101 aktüel kataloğu yayımlandı. A101'de 29 Ekim perşembe günü itibarıyla onlarca ürün uygun fiyatları ile raflardaki yerini alacak. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe de A101'de indirim rüzgarı var. 29 Ekim perşembe günü özellikle kamp ve balıkçılık ürünleri uygun fiyatları ile dikkat çekiyor. Silikon Karides: 79,50 TL, Balık kavram aparatı 84,50 TL, Yem Bağlama İpi 2'li: 99,50 TL, LED'li Kafa Lambası: 109 TL, Balıkçı Pensesi: 149 TL, Şarjlı El Feneri: 149 T, Yem Bıçağı: 179 TL, Siboplu Kartuş Ocak + Kartuş Seti 220 g 279 TL, Turbo Kamp Ocağı: 319 TL, Katlı Balıkçılık Organizer Kutu 329 TL, Çakmaklı Kartuş pürmüz seti 469 TL fiyatları dikkat çeken ürünler arasında. Bu ürünler dışında elektronik ev aletleri de öne çıkıyor. Lamba 459 TL, Kalın Maşa: 599 TL, Türk Kahvesi Makinesi: 999 TL, Narenciye Sıkacağı: 999 TL, Doğrayıcı: 1.299 TL fiyatıyla raflarda olacak. Peki A101 29 Ekim kataloğunda başka hangi ürünler yer alıyor? İşte 29 Ekim A101 aktüel ürünleri ve fiyatları...
Yağ Ölçerli Baskül: 439 TL
Lamba 459 TL
Kalın Maşa: 599 TL
Türk Kahvesi Makinesi: 999 TL
Narenciye Sıkacağı: 999 TL
Doğrayıcı: 1.299 TL
Elektrikli Çelik Çay Makinesi: 1.699 TL
Bulaşık Makinesi: 14.999 TL
Çamaşır Makinesi: 18.999 TL
No-Frost Buzdolabı: 28.999 TL
Hava Temizleyici: 2.999 TL
Dijital Mikrodalga: 3.499 TL
Tost Makinesi: 2.999 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.599 TL
Seramik Ütü: 799 TL
RGB LED Işıklı Disko Topu: 399 TL
Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı: 399 TL
Silikonin Kulaklık: 499 TL
Piranha SBB Bluetooth Oyuncu Kulaklığı: 699 TL
50" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV: 22.999 TL
55" 4K Ultra HD Android Whaleos 10 QLED TV: 22.999 TL
55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV: 28.999 TL
65" 4K Whale QLED TV: 27.499 TL
32" S55A FHD QLED TV: 10.499 TL
55" U65A UHD SMART GOOGLE TV: 21.999 TL
65" U65A 4K UHD SMART GOOGLE TV: 33.999 TL
Sillkan Sahte Yem 10'lu: 64,50 TL
Skirt Zoka: 69,50 TL
Misina Sarma Aparatı: 69,50 TL
Sillkan Sahte Kurt 10'lu: 69,50 TL
Olta Ucu Işığı: 75 TL
Silikon Karides: 79,50 TL
Balık kavram aparatı 84,50 TL
Yem Bağlama İpi 2'li: 99,50 TL
Panther PT-S088 LED'li Kafa Lambası: 109 TL
Balıkçı Pensesi: 149 TL
Şarjlı El Feneri: 149 TL
Yem Bıçağı: 179 TL
Siboplu Kartuş Ocak + Kartuş Seti 220 g: 279 TL
Turbo Kamp Ocağı: 319 TL
Katlı Balıkçılık Organizer Kutu 329 TL
Çakmaklı Kartuş pürmüz seti 469 TL
Olta Kamışı: 929 TL
5 Bölmeli Olta Seti (Taşıma Kutulu): 749 TL
Olta Makinesi: 1.369 TL
Olta Makinesi: 1.369 TL
Olta Makinesi: 1.369 TL
Elektrikli Motorlu Bisiklet: 22.990 TL
Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet: 24.990 TL
4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet: 79.990 TL