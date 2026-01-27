Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

A101 aktüel kataloğu 29 Ocak - 4 Şubat yeni fırsat ürünleri! Bu hafta A101 marketlere şınav, mekik, kol, bacak, bilek kas güçlendirici egzersiz aleti geliyor

A101 29 Ocak - 4 Şubat aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve fiyat listeleri belli oldu. A101 marketlere29 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla üç farklı televizyon modeli geliyor. 65, 50 ve 43 inç olmak üzere üç farklı boyutta olan televizyonlar peşin fiyatına 4 taksit imkanıyla satışa sunulacak. Televizyon modellerinin yanı sıra spora başlamayı düşünen vatandaşlar için şınar, mekik, kol, bakacak ve bilek kaslarını güçlendirmek için egzersiz aletleri geliyor. Bu ürünlerin yanı sıra buharlı temizleyici, sporcu masaj aleti, Türk kahvesi makinesi, otomatik karıştırıcı, meyve sıkacağı, gimbal, beyaz eşya seti, koltuk ve hali yıkama makinesi de 29 Ocak - 4 Şubat A101 aktüel kataloğunda yer aldı. Aldın Aldın fırsat ürünleri kapsamında 29 Ocak - 4 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 29 Ocak A101 aktüel raflarında yer alacak ürünler...

A101 aktüel kataloğu 29 Ocak - 4 Şubat yeni fırsat ürünleri! Bu hafta A101 marketlere şınav, mekik, kol, bacak, bilek kas güçlendirici egzersiz aleti geliyor
29 Ocak aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta perşembe günü A101 marketlere fırsat ürünlere kapsamında bulaşık makinesi, ve çamaşır makinesinden oluşan 3'lü seti geliyor. 313 litre no-frost buzdolabı peşin fiyatına 6 taksitle 17 bin 999 TL'den, 5 programlı bulaşık makinesi 12 bin 499 TL'den, 8 KG kapasiteli ise 13 bin 999 TL'den satışa çıkacak. Beyaz eşya setinin yanı sıra davlumbaz, fırın ve ocaktan oluşan 3'lü ankastre set ise 8 bin 999 TL'den A101 29 Ocak aktüel marketlerde yerini alacak. Tatil hazırlığına şimdiden başlayan vatandaşlar için ise 839 TL ile bin 99 TL fiyat aralıklarında 360 derece dönebilen 3 farklı boy valiz de A101 29 Ocak aktüel kataloğunda yer aldı.

A101 aktüel kataloğu 29 Ocak - 4 Şubat yeni fırsat ürünleri! Bu hafta A101 marketlere şınav, mekik, kol, bacak, bilek kas güçlendirici egzersiz aleti geliyor

A101 29 OCAK - 4 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

65" 4K Smart TV: 22.999 TL (Dahili Wi-Fi, Bluetooth, 3x HDMI)

43" QLED TV: 10.499 TL (Çerçevesiz, Full HD, Android işletim sistemi)

50" QLED Smart TV: 11.999 TL (Çerçevesiz, Full HD, Android 14)

A101 aktüel kataloğu 29 Ocak - 4 Şubat yeni fırsat ürünleri! Bu hafta A101 marketlere şınav, mekik, kol, bacak, bilek kas güçlendirici egzersiz aleti geliyor

Cep Telefonu: 9.599 TL (4/128 GB hafıza, 6,7 inç ekran, 5000 mAh batarya)

Klavye Mouse Seti: 499 TL (Kablosuz bağlantı)

360° Akıllı Yüz Takip Gimbal ve Tutaç: 799 TL (Otomatik takip, 1200 mAh pil)

Kablosuz Bluetooth Hoparlör: 599 TL (10 W ses gücü, RGB ışıklı)

9W LED Ampul: 55 TL (Eneji tasarruflu)

Bluetooth Kulaklık: 329 TL (Şarj edilebilir kutulu)

A101 aktüel kataloğu 29 Ocak - 4 Şubat yeni fırsat ürünleri! Bu hafta A101 marketlere şınav, mekik, kol, bacak, bilek kas güçlendirici egzersiz aleti geliyor

8 KG Çamaşır Makinesi: 18.999 TL (1400 devir, LED panel)

Buzdolabı: 17.999 TL (313 litre kullanılabilir hacim, No-Frost)

Turbo Cam Ankastre Set: 8.999 TL (Fırın, ocak ve davlumbaz dahil)

5 Programlı Bulaşık Makinesi: 12.499 TL (13 kişilik kapasite)

8 KG Çamaşır Makinesi (Alternatif): 13.999 TL (1000 devir, 15 program)

A101 aktüel kataloğu 29 Ocak - 4 Şubat yeni fırsat ürünleri! Bu hafta A101 marketlere şınav, mekik, kol, bacak, bilek kas güçlendirici egzersiz aleti geliyor

A101 MARKETLERE BU HAFTA PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR 29 OCAK-4 ŞUBAT?

2'si 1 Arada Narenciye Sıkacağı ve Salata Makinesi: 1.299 TL

Otomatik Karıştırıcı: 249 TL

Buharlı Temizleyici: 799 TL (200 ml su kapasitesi)

Şarjlı Kupa Çekme Makinesi: 699 TL (Isıtma ve masaj fonksiyonlu)

Şarjlı Sporcu Masaj Aleti: 499 TL

Türk Kahvesi Makinesi: 1.199 TL (1-4 fincan kapasiteli)

Elektrikli Çay Makinesi: 1.199 TL (1,7 L su ısıtıcı, 0,7 L demlik)

Saç Kurutma Makinesi: 599 TL (2 kademeli hız ve ısı)

Çelik Kettle: 699 TL (1,7 L kapasite, otomatik kapanma)

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.199 TL (1400 ml temiz su deposu)

Akıllı Hava Temizleyici: 3.999 TL (Hepa 13 filtreli)

A101 aktüel kataloğu 29 Ocak - 4 Şubat yeni fırsat ürünleri! Bu hafta A101 marketlere şınav, mekik, kol, bacak, bilek kas güçlendirici egzersiz aleti geliyor

4.00 Çekme Karavan: 329.000 TL (4 kişilik, güneş panelli, duş ve mutfak alanı)

Klasik Model Termos (1,9 L): 2.499 TL (40 saat sıcak/soğuk tutma)

Klasik Model Termos (2,3 L): 2.799 TL (48 saat sıcak/soğuk tutma)

Sabit Dizel Isıtıcı 5 kW: 5.799 TL (Uzaktan kumandalı)

Taşınabilir Dizel Isıtıcı 5 kW: 6.799 TL (4 L yakıt tankı)

A101 aktüel kataloğu 29 Ocak - 4 Şubat yeni fırsat ürünleri! Bu hafta A101 marketlere şınav, mekik, kol, bacak, bilek kas güçlendirici egzersiz aleti geliyor

Denge Ayarlı Barfiks Barı: 599 TL (90x120 cm)

Katlanabilir Şınav ve Egzersiz Tahtası: 399 TL

9 Tekerlekli Masaj Rulosu: 199 TL (Selülit giderici)

Mekik ve Egzersiz Aleti: 1.099 TL (Kaydırmaz malzeme)

Boks Standı: 1.999 TL (Pompa ve eldiven dahil)

Kas Güçlendirici Egzersiz Aleti: 599 TL (Ayarlanabilir dirençli)

A101 aktüel kataloğu 29 Ocak - 4 Şubat yeni fırsat ürünleri! Bu hafta A101 marketlere şınav, mekik, kol, bacak, bilek kas güçlendirici egzersiz aleti geliyor

A101 20 OCAK-4 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

Kaymaz Taban Yolluk: 279 TL (80x140 cm)

Dokuma Yolluk: 599 TL (80x150 cm)

Dokuma Halı: 999 TL (120x180 cm)

Dijital Baskılı Salon Halısı: 1.099 TL (4 m²)

Banyo/El/Yüz Havlusu Çeşitleri: 49,50 TL'den başlayan fiyatlarla

Pijama Takımı ve Ev Çorabı: Pijama 449 TL, 2'li çorap 89,50 TL

A101 aktüel kataloğu 29 Ocak - 4 Şubat yeni fırsat ürünleri! Bu hafta A101 marketlere şınav, mekik, kol, bacak, bilek kas güçlendirici egzersiz aleti geliyor

Valiz Çeşitleri: Kabin 839 TL, Orta 899 TL, Büyük 1.099 TL

Makyaj Çantası: 325 TL

4 Katlı Ayakkabılık: 189 TL (Ahşap çubuklu)

Soft Çöp Kovası: 179 TL (20 L)

4+1 Merdiven: 849 TL

