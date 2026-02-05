A101 aktüel kataloğu ürünler ve fiyatlar 5-11 Şubat! A101 marketlerde bugün robot süpürge, hava nemlendirici ve çay makinesi raflarda yerini aldı

Kategoriler
A101 aktüel 5-11 Şubat kataloğu paylaşıldı. "Aldın Aldın" ürünleri kapsamında A101 marketlere perşembe günü 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı kapasitesine sahip Android 14 işletim sistemli akıllı telefon geliyor. Televizyonunu yenilemek isteyen vatandaşlar için ise 55 inç Qled altyapısını kullanan televizyon 16 bin 999 TL'den satışa sunulacak. Uygun fiyatlı televizyon arayan vatandaşlar için ise 32 inç boyutunda Qled televizyon 6 bin 799 TL'den raflarda yerini alacak. İki televizyon modelinde de peşin fiyatına 4 taksit ödeme imkanı sunulacak. Teknolojik ürünlerin yanı sıra hasır çanta, kadın cüzdanı, mekanizmalı suni deri erkek cüzdanı, laptop sehpası, 2 kapaklı dolap, vücut kitle endeksi ölçen akıllı baskül, çırpıcılı el blender seti, çay makinesi de A101 5-11 Şubat aktüel kataloğunda yer aldı. 5-11 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan tüm ürünlerin tamamı açıklandı.
256 GB Dahili Hafıza / 8 GB RAM Akıllı Telefon: 9.999 TL
Kafaüstü Bluetooth Kulaklık (Ekstra Bass): 439 TL
Tam Kablosuz Bluetooth Kulaklık (TWS): 349 TL
Bluetooth Hoparlörlü ve Kablosuz Şarjlı Saat/Stand: 999 TL
Akım Korumalı ve 4 USB Portlu Priz Çoklayıcı: 359 TL
Kablosuz Mouse: 99,50 TL
55" Ultra HD QLED WebOS Akıllı TV: 16.999 TL
32" QLED Android Akıllı TV: 6.799 TL
7,5 L Çelik Hazneli Dijital Göstergeli Stand Mikser: 4.499 TL
Çay Makinesi (1,8 L Su Isıtıcı / 0,9 L Demlik): 899 TL
Çırpıcılı El Blender Seti: 999 TL
Ultrasonik Hava Nemlendirici (2 L): 949 TL
Profesyonel Saç Kurutma Makinesi: 1.199 TL
Vücut Analiz Baskülü (Bluetooth Bağlantılı): 649 TL
Epilasyon Seti (4 Başlıklı): 699 TL
Portatif Buharlı Kırışık Giderici: 849 TL
9 kg Yıkama Kapasiteli Çamaşır Makinesi (1000 Devir): 14.999 TL
451 L Net Hacimli No-Frost Buzdolabı: 21.499 TL
Isı Pompalı Kurutma Makinesi (15 Program): 15.999 TL
Lazer Navigasyonlu Akıllı Robot Süpürge: 7.999 TL
Halı Yıkama Makinesi: 6.499 TL
Dikey Kablolu Süpürge: 1.599 TL
Elektrikli Tekerlekli Kamyonet: 219.990 TL
Elektrikli Küçük Araç (2 Kişilik): 229.990 TL
49,4 CC Benzinli Moped: 39.990 TL
125 CC Benzinli Motosiklet: 59.990 TL
2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap: 2.499 TL
Ayarlanabilir Laptop Sehpası: 799 TL
Çekmeceli Takı Organizatörü: 449 TL
Büyük Kozmetik Organizatörü: 589 TL
Papatya Aynalı Masaüstü Ayna: 99,50 TL
Bambu Kapaklı Organizer Seti: 99,50 TL
Tekstil ve Giyim
Çift Kişilik Yatak Alezi: 399 TL / Tek Kişilik: 299 TL
Kadın Krinkıl Pijama Takımı: 399 TL
Kadın Termal Tayt: 219 TL / Çocuk: 179 TL
Erkek/Kadın Havuz Tabanlı Terlik: 229 TL
Mekanizmalı Suni Deri Cüzdan: 189 TL