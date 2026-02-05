Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

A101 aktüel kataloğu ürünler ve fiyatlar 5-11 Şubat! A101 marketlerde bugün robot süpürge, hava nemlendirici ve çay makinesi raflarda yerini aldı

A101 aktüel kataloğu 5-11 Şubat ürünleri belli oldu. Bugünden itibaren A101 aktüel ürünler raflarında hava nemlendirici, kablolu dikey süpürge, halı yıkama makinesi, çırpıcılı el blender seti, buharlı kırışık giderici, robot süpürge, stantlı mikser ve kurutma makinesi yerini aldı. A101 aktüel ürünler kapsamında bu ürünlerin yanı sıra beyaz eşyalar, televizyonlar, kulaklıklar, telefonlar da satışa sunuldu. Vatandaşlar tarafından 5-11 Şubat A101 aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları merak ediliyor. İşte 5-11 Şubat A101 aktüel kataloğunda yer alan bütün ürünler ve fiyatları...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
09:21
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
09:22

aktüel 5-11 Şubat paylaşıldı. "Aldın Aldın" ürünleri kapsamında A101 marketlere perşembe günü 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı kapasitesine sahip Android 14 işletim sistemli geliyor. Televizyonunu yenilemek isteyen vatandaşlar için ise 55 inç Qled altyapısını kullanan 16 bin 999 TL'den satışa sunulacak. Uygun fiyatlı televizyon arayan vatandaşlar için ise 32 inç boyutunda Qled televizyon 6 bin 799 TL'den raflarda yerini alacak. İki televizyon modelinde de peşin fiyatına 4 taksit ödeme imkanı sunulacak. Teknolojik ürünlerin yanı sıra hasır çanta, kadın cüzdanı, mekanizmalı suni deri erkek cüzdanı, laptop sehpası, 2 kapaklı dolap, vücut kitle endeksi ölçen akıllı baskül, çırpıcılı el blender seti, çay makinesi de A101 5-11 Şubat aktüel kataloğunda yer aldı. 5-11 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan tüm ürünlerin tamamı açıklandı.

A101 5-11 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

256 GB Dahili Hafıza / 8 GB RAM Akıllı Telefon: 9.999 TL

Kafaüstü Bluetooth Kulaklık (Ekstra Bass): 439 TL

Tam Kablosuz Bluetooth Kulaklık (TWS): 349 TL

Bluetooth Hoparlörlü ve Kablosuz Şarjlı Saat/Stand: 999 TL

Akım Korumalı ve 4 USB Portlu Priz Çoklayıcı: 359 TL

Kablosuz Mouse: 99,50 TL

55" Ultra HD QLED WebOS Akıllı TV: 16.999 TL

32" QLED Android Akıllı TV: 6.799 TL

7,5 L Çelik Hazneli Dijital Göstergeli Stand Mikser: 4.499 TL

Çay Makinesi (1,8 L Su Isıtıcı / 0,9 L Demlik): 899 TL

Çırpıcılı El Blender Seti: 999 TL

Ultrasonik Hava Nemlendirici (2 L): 949 TL

Profesyonel Saç Kurutma Makinesi: 1.199 TL

Vücut Analiz Baskülü (Bluetooth Bağlantılı): 649 TL

Epilasyon Seti (4 Başlıklı): 699 TL

Portatif Buharlı Kırışık Giderici: 849 TL

A101 MARKETLERE BU HAFTA PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR 5 ŞUBAT?

9 kg Yıkama Kapasiteli Çamaşır Makinesi (1000 Devir): 14.999 TL

451 L Net Hacimli No-Frost Buzdolabı: 21.499 TL

Isı Pompalı Kurutma Makinesi (15 Program): 15.999 TL

Lazer Navigasyonlu Akıllı Robot Süpürge: 7.999 TL

Halı Yıkama Makinesi: 6.499 TL

Dikey Kablolu Süpürge: 1.599 TL

Elektrikli Tekerlekli Kamyonet: 219.990 TL

Elektrikli Küçük Araç (2 Kişilik): 229.990 TL

49,4 CC Benzinli Moped: 39.990 TL

125 CC Benzinli Motosiklet: 59.990 TL

A101 5-11 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap: 2.499 TL

Ayarlanabilir Laptop Sehpası: 799 TL

Çekmeceli Takı Organizatörü: 449 TL

Büyük Kozmetik Organizatörü: 589 TL

Papatya Aynalı Masaüstü Ayna: 99,50 TL

Bambu Kapaklı Organizer Seti: 99,50 TL

Tekstil ve
Çift Kişilik Yatak Alezi: 399 TL / Tek Kişilik: 299 TL

Kadın Krinkıl Pijama Takımı: 399 TL

Kadın Termal Tayt: 219 TL / Çocuk: 179 TL

Erkek/Kadın Havuz Tabanlı Terlik: 229 TL

Mekanizmalı Suni Deri Cüzdan: 189 TL

