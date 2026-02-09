A101 aktüel ürünler 12 Şubat Ramazan özel kataloğu! Bu hafta A101'e gözleme sacı, kablosuz etiket yazıcı ve akıllı led ekran geliyor

A101 aktüel 12 Şubat ürünleri ve fiyatları yayımlandı. Ramazan ayı öncesinde iftara hazırlık yapmak isteyen ve mutfak araçlarını yenilemek isteyen vatandaşlara özel ürünler geliyor. Borcam, oval tabak, tatlı tabağı, cam saklama kabı, meşrubat bardağı, sunum tepsisi ve aynalı peçetelik 12 Şubat Perşembe gününden itibaren A101 marketlerde satışa sunulacak. Ramazan ayı öncesinde koltuk ve halılarını yıkatmak isteyen vatandaşlar için ise yıkama makinesi 5.999 TL'den satışa çıkacak. Ramazan ayına hazırlık için satılacak olan mutfak ürünlerinin yanı sıra 125 CC benzinli motosiklet de 39.990 TL'den satılacak. Motosiklet modelinin yanı sıra 26.990 TL ve 21.990 TL fiyat etiketleriyle 2 farklı elektrikli bisiklet de A101 aktüel kataloğunda yer aldı. Peki bu hafta A101 aktüel kataloğunda neler var? İşte 12 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 ŞUBAT

65" Ultra HD QLED WebOS TV: 4K çözünürlük, dahili Wi-Fi, 3x HDMI, Bluetooth — 23.999 TL

50" 4K Ultra HD Vidaa TV: Dahili Wi-Fi, 2x HDMI, Wireless Display, HDR10 — 16.999 TL

55" Ultra HD QLED Google TV: Çerçevesiz tasarım, 3x HDMI, Bluetooth, Chromecast — 17.999 TL

32" Hareketli Akıllı LED Ekran: Android 13, 6 saat pil ömrü, 6 GB RAM, 128 GB hafıza — 29.999 TL



Üç Tekerlekli Moped: 1000 W motor gücü, 25 km/sa hız, 58 km menzil — 74.990 TL

125 CC Benzinli Motosiklet: 80 km/sa hız, 5,3 L yakıt tankı, otomatik vites — 39.990 TL

Elektrikli Moped: 1500 W motor gücü, 45 km/sa hız, 53 km menzil — 29.990 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 25 km/sa hız, 50-80 km menzil, 7 vites — 26.990 TL

Elektrikli Bisiklet: 25 km/sa hız, 50-80 km menzil, 7 vites — 21.990 TL

No-Frost Buzdolabı: 427 L net hacim (313 L soğutucu / 115 L dondurucu) — 21.499 TL

7 KG Çamaşır Makinesi: 1000 devir, 15 program, LED gösterge — 12.999 TL

Erkek Bakım Seti: 6'sı 1 arada tıraş makinesi, IPX5 suya dayanıklılık — 1.499 TL

Saç Sakal Kesme Makinesi: 2000 mAh lityum batarya, paslanmaz çelik bıçak — 999 TL

Saç Düzleştirici: Maksimum 230°C sıcaklık, seramik kaplı plakalar — 459 TL

A101 MARKETLERE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR 12 ŞUBAT?

Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu: Yatak fonksiyonlu, 3 adet kırlent dahil — 9.999 TL

4 Kişilik Masa Takımı: Ahşap görünümlü masa ve 4 adet sandalye — 6.999 TL

2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı: 180 cm yükseklik — 5.999 TL

Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti: %100 Pamuk — 599 TL

Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti: %100 Pamuk — 479 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3000 ml temiz su / 1500 ml kirli su deposu — 5.999 TL

Dikiş Makinesi: 6 değişik dikiş ve dekoratif desen — 4.999 TL

Çay Makinesi: 1,7 L su ısıtıcı, 1 L demlik kapasitesi — 2.699 TL

Katmer ve Gözleme Sacı: 48 cm çap, emaye kaplı yüzey — 1.399 TL

Cam Su Isıtıcı: 1,7 L kapasite, 2200 Watt — 699 TL

Kahve ve Baharat Öğütme Makinesi: 70 g öğütücü kapasitesi — 649 TL

Mini Waffle Makinesi: Aşırı ısınma koruması — 499 TL

A101 12 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

Çelik Termos: 450 ml, 304 kalite paslanmaz çelik — 449 TL

Çelik Termos Bardak: 470 ml — 389 TL

Askılı Çocuk Termosu: 350 ml — 529 TL

Kablosuz Etiket Yazıcı: Bluetooth bağlantı, termal baskı — 999 TL

Kablosuz Şarjlı Bluetooth Hoparlör: Gece lambası özellikli — 499 TL

3 Katlı Sepet Organizer: Tekerlekli metal gövde — 699 TL

Pipetli Mug: 800 ml — 229 TL

Seramik Fincan Seti 2'li: — 179 TL

Mutfak Gereçleri (Spatula, Maşa): Silikon uçlu — 99,50 TL

Çeşitli Plastik Ürünler: Saklama kapları, süzgeçler, kaseler (Adet) — 35 TL