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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:40

A101’e 22 bin TL’ye ayakkabı geliyor… (A101 8 Ekim perşembe aktüel kataloğu)

A101 8 Ekim aktüel kataloğunda bu hafta dikkat çeken ürünler yer alıyor. Her hafta birçok ürünün uygun fiyatla satışa çıktığı A101 marketlerde bu hafta ayakkabı çeşitleri dikkat çekiyor. Geniş fiyat yelpazesi ile her bütçeye uygun ayakkabı modelleri bu hafta A101'de satışa çıkacak ürünler arasında yer alıyor. Katalogda en çok dikkat çeken ayakkabı modeli ise 21.999 TL'lik fiyatı ile Alexander Mcqueen marka spor ayakkabı oldu. Öte yandan satışa çıkan diğer ürünler New Balance U201011N 8.999 TL, New Balance U1906RND 7.799 TL, New Balance MR530SG 6.499 TL, Skechers 52812 NVY 3.499 TL VE Adidas'ın samba modeli 4.999 TL'den satışa çıkacak. A101'de 8 Ekim'den itibaren teknoloji, ev yaşam ürünleri, beyaz eşya kategorilerinde de uygun fiyatlı ürünler yar alıyor. Peki A101'de bugünden itibaren satışa çıkacak ürünler arasında başka neler var? İşte 8 Ekim A101 aktüel ürünleri ve fiyatları.

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Editor
 Beyza Çolak
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A101’e 22 bin TL’ye ayakkabı geliyor… (A101 8 Ekim perşembe aktüel kataloğu)
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:40

market 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu ürünleri bugünden itibaren satışa çıktı. A101'de bu hafta yüzlerce çeşit uygun fiyatları ile raflardaki yerini alacak. Lüks markalardan bütçeye uygun ürünlere kadar geniş ürün çeşitliliği sunan A101'de bu hafta en çok dikkat çeken ürünlerden biri de Alexander Mcqueen marka spor ayakkabı oldu. Lüks markanın 553680-WIAIG-9061 model ayakkabı hem kadın hem erkek için 21.999 TL'den satışa çıktı. Ayakkabı modellerini dışında saat ve termos çeşitleri de bu haftaki katalogda önce çıkan ürünler arasında yer alıyor. Öte yandan televizyon, telefon, tost makinesi, çaydanlık, robot süpürge, buzdolabı ve tencere çeşitleri de dikkat çekiyor. Peki A101'de bugünden itibaren satışa çıkacak ürünler arasında başka neler var? İşte 8 Ekim A101 aktüel ürünleri ve fiyatları.
 

A101’e 22 bin TL’ye ayakkabı geliyor… (A101 8 Ekim perşembe aktüel kataloğu)

Alexander McQueen 553680-WIAIG-9061 Kadın/Erkek Ayakkabı 21.999 TL

Alexander McQueen 553770-WIAIH-9061 Kadın Ayakkabı 21.999 TL

U201011N Kadın/Erkek Ayakkabı 8.999 TL

New Balance U1906RND Kadın Ayakkabı 7.799 TL

New Balance U740N74F Kadın/Erkek Ayakkabı 6.999 TL

 

 

 

 

A101’e 22 bin TL’ye ayakkabı geliyor… (A101 8 Ekim perşembe aktüel kataloğu)

New Balance U740WN2 Kadın Ayakkabı 6.999 TL

New Balance MR530SG Kadın/Erkek Ayakkabı 6.499 TL

New Balance MR530EMA Kadın Ayakkabı 6.499 TL

Skechers 52812-NVY Erkek Ayakkabı 3.499 TL

Skechers 117679-BBK Kadın Ayakkabı 3.499 TL


 

A101’e 22 bin TL’ye ayakkabı geliyor… (A101 8 Ekim perşembe aktüel kataloğu)

Adidas B75806 Kadın/Erkek Ayakkabı 4.999 TL

Adidas B75807 Kadın/Erkek Ayakkabı 4.999 TL

Adidas HQ6507 Kadın Ayakkabı 3.799 TL

Adidas JL4517 Erkek Ayakkabı 1.999 TL

Vans VNOA3IUNIJU1 Kadın Ayakkabı 2.799 TL

On 3WE10010818 Kadın Ayakkabı 9.999 TL

Puma 39520501 Kadın Ayakkabı 2.199 TL

A101’e 22 bin TL’ye ayakkabı geliyor… (A101 8 Ekim perşembe aktüel kataloğu)

 

Orient Star RE-AY0002500B Erkek Kol Saati 86.999 TL

Orient Star RE-AY0001B00B Erkek Kol Saati: 86.999 TL

Orient RA-AC0K02E10B Erkek Kol Saati 23.499 TL

Orient TAA02001B9 Erkek Kol Saati 17.999 TL

Orient TAA02002D9 Erkek Kol Saati 17.499 TL

 

 

 

A101’e 22 bin TL’ye ayakkabı geliyor… (A101 8 Ekim perşembe aktüel kataloğu)

Tissot T1224073603300 Erkek Kol Saati 27.499 TL

Tissot T1224073603100 Erkek Kol Saati 27.999 TL

Citizen NJ0230-59L Erkek Kol Saati 21.499 TL

Citizen NJ0200-50W Kadın/Erkek Kol Saati 18.999 TL

Citizen NJ0200-50X Kadın/Erkek Kol Saati 18.999 TL

Seiko SNKK19J1 Erkek Kol Saati 13.499 TL

Seiko SNKD97J1 Erkek Kol Saati 12.999 TL

Seiko SNK567J1 Erkek Kol Saati 12.499 TL

Casio MTP-VD01D-4BVUDF Erkek Kol Saati 1.999 TL

 

 

A101’e 22 bin TL’ye ayakkabı geliyor… (A101 8 Ekim perşembe aktüel kataloğu)


Tost ve Izgara Makinesi 2.799 TL

Tost ve Izgara Makinesi 3.599 TL

Tost ve Izgara Makinesi 4.799 TL

Körü Pizza Pide Lahmacun ve Sebze Közleme Makinesi 5.249 TL

Çay Makinesi 2.999 TL

Konuşan Çay Makinesi 3.299 TL

 

A101’e 22 bin TL’ye ayakkabı geliyor… (A101 8 Ekim perşembe aktüel kataloğu)

Dokunmatik Konuşan Çay Makinesi 4.099 TL

Çay Makinesi 2.899 TL

Filtre Kahve Makinesi 2.199 TL

Barista Tipi Espresso Makinesi 16.999 TL

Stand Mikser 9.499 TL

 Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti 4.499 TL

Buhar Kazanlı Ütü 8.599 TL

Hamur Yoğurma Makinesi 4.749 TL

Akıllı Robot Süpürge 10.999 TL

Akıllı Robot Süpürge 10.999 TL

Şarjlı Dikey Süpürge 10.999 TL

Robot Süpürge 13.999 TL

 

A101’e 22 bin TL’ye ayakkabı geliyor… (A101 8 Ekim perşembe aktüel kataloğu)

 

iPhone 18 Pro Max 2 TB Cep Telefonu 255.999 TL

iPhone 18 Pro 2 TB Cep Telefonu 243.999 TL

iPhone 17 Pro Max 2 TB Cep Telefonu 162.999 TL

iPhone 18 Pro 256 GB Cep Telefonu 137.999 TL

iPhone 17 Pro Max 512 GB Cep Telefonu 128.999 TL

iPhone 17 Pro 512 GB Cep Telefonu 118.999 TL

iPhone 16 Pro Max 256 GB Cep Telefonu 119.499 TL

iPhone 17 256 GB Cep Telefonu 90.849 TL

ETİKETLER
#A101
#New Balance
#Alexander Mcqueen
#Orient Star
#Tissot
#Ekonomi
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