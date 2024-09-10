AB, Apple vergi davasını kazandı! 13 milyar avroluk vergi davası sonuçlandı

10 Eylül 2024 12:20 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 12:26

İrlanda Hükümeti ve Apple, Avrupa Birliği'nin 2016 yılında açtığı 13 milyar avroluk vergi davasını, Avrupa'nın en yüksek mahkemesinin teknoloji devinin parasını tahsil etmesi gerektiğine karar vermesinin ardından kaybetti.13 milyar avro son altı yıldır emanet hesapta bekletiliyor.

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Apple ve İrlanda, AB'nin 'vergi hanımının' zaferiyle 13 milyar avroluk vergi anlaşması davasını kaybetti. AB yargıçları, teknoloji devinin ödediği düşük vergi faturalarının hukuka aykırı bir sübvansiyon olduğu yönündeki Avrupa Komisyonu bulgusu lehine kesin karar verdi.

APPLE 13 MİLYAR EUROLUK VERGİ DAVASINI KAYBETTİ

Tam 13 milyar avroluk Apple vergi parası, Avrupa Komisyonu'nun 2016'da yaptığı bir soruşturmanın ardından Apple'ın onlarca yıldır İrlanda merkezli diğer şirketlere kıyasla "seçici" avantajlardan yararlandığı sonucuna varmasının ardından bir kenara ayrılmıştı.

Söz konusu para, Apple'ın daha önce ödemesi gereken vergilerin Komisyon tarafından tahmin edilmesi anlamına geliyordu.

Hem Apple hem de İrlanda Hükümeti böyle bir anlaşmanın asla olmadığı konusunda ısrarcı oldu ve giderek daha kıdemli mahkemeler aracılığıyla yasal işlem başlattılar.

AB'nin en üst mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı'nın (AAD) kararı, alt mahkemenin daha önce verdiği bir kararı geçersiz kıldı.

İlk dava, komisyonun rekabet şefi Margrethe Vestager tarafından ele alındı ve büyük (çoğunlukla ABD'li teknoloji şirketleri) çokuluslu şirketlerin, bloğun devlet yardımı kurallarını kullanarak kar kaydırmalarına karşı daha geniş bir girişimin parçası sayıldı.

Apple davasının can alıcı noktası, komisyonun İrlanda Gelir Komiserleri tarafından 1991 ile 2007 yılları arasında verilen sözde vergi kararlarının teknoloji devinin bir yılda %0,005 kadar düşük oranlarda vergi ödemesine izin verdiği bulgu oldu.

İRLANDA VE APPLE KARARA İTİRAZ ETTİ

Apple her zaman vergilerini tam olarak ödediğini ancak AB'nin düşündüğü yerde bunun zorunlu olmadığını söyledi.

İrlanda Hükümeti'nin görüşü, vergi kararlarının iş dünyasının normal bir parçası olduğu, şirketlere genellikle karmaşık yapılardaki vergiler konusunda netlik sağladığı, ancak borcu değiştirmediği yönündeydi.

İrlanda ve Apple karara itiraz etti ve 2020 yılında AB Genel Mahkemesi onların lehine karar verdi.

Komisyon, üst mahkemeye başvurdu ve üst mahkeme Salı günü kararını açıkladı.

Avrupa Adalet Divanı bugün, Genel Mahkeme'nin, Komisyon'un, Apple Grubu'ndaki iki şirket olan Apple Sales International (ASI) ve Apple Operations Europe (AOE) tarafından tutulan fikri mülkiyet lisanslarının ve Apple ürünlerinin ABD dışındaki satışlarından elde edilen ilgili karların, vergi amaçlı olarak İrlanda şubelerine tahsis edilmesi gerektiğini yeterince kanıtlayamadığına karar vermesinin hata olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Avrupa Adalet Divanı başsavcısı, Apple ve İrlanda'nın kazandığı AB aleyhine 2020 tarihli kararın iptal edilmesi ve "esas hakkında yeni bir karar için" mahkemelere geri gönderilmesi gerektiğini söylemişti. Ancak bu kez AİHM yargıçları, alt mahkemenin gerekçesini fiilen çöpe atmayı ve Komisyon tarafından alınan ilk davanın lehine karar vermeyi tercih ettiler.

APPLE AÇIKLAMA YAPTI

Apple'ın sözcüsü, karardan dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyerek şu açıklamayı yaptı;

"Bu dava asla ne kadar vergi ödediğimizle ilgili değil, hangi hükümete ödememiz gerektiğiyle ilgili. Nerede faaliyet gösterirsek gösterelim, her zaman borçlu olduğumuz tüm vergileri ödüyoruz ve hiçbir zaman özel bir anlaşma olmadı.

Apple, Avrupa ve dünya çapında büyüme ve inovasyonun motoru olmaktan ve sürekli olarak dünyanın en büyük vergi mükelleflerinden biri olmaktan gurur duyuyor.

Avrupa Komisyonu, kuralları geriye dönük olarak değiştirmeye ve uluslararası vergi hukukunun gerektirdiği gibi gelirimizin ABD'de zaten vergiye tabi olduğunu görmezden gelmeye çalışıyor.

Bugünkü karardan hayal kırıklığına uğradık çünkü daha önce Genel Mahkeme gerçekleri incelemiş ve bu davayı kesin olarak iptal etmişti" diye eklediler.