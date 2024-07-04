AB-Çin ticaret savaşı başladı! AB'nin Çinli elektrikli otomobillere uygulanan vergi kararı yürürlüğe girdi

04 Temmuz 2024 14:16 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 14:15

Çin elektrikli otomobillerine uygulanan vergilerde geri adım atılmadı.

Avrupa Komisyonu elektrikli araçlarla ilgili tüm Çin ithalatlarına ticaret tarifeleri getirildiğini açıkladı.

İster Çin Halk Cumhuriyeti markaları olsun ister bitmiş ürünü tek pazarda satmak için Çin'de üretim yapan Avrupa markaları olsun, fark etmeksizin yarından itibaren AB topraklarına gelen her şeye ek vergi gelecek.

AB ÇİN İÇİN GERİ ADIM ATMADI

AB yönetimi 12 Haziran'da duyurulan vergileri hafifçe aşağı doğru yeniden hesapladı ancak kararını değiştirmedi.

AB-Çin ticaret savaşları resmen başladı.

Zaten yürürlükte olan yüzde 10'luk vergilere ek olarak gelen tarifeler şöyle;

BYD otomobiller için yüzde 17,4, Geely için %19,9 ve SAIC için %37,6 oranında bireysel vergi uygulanacak.

Çin'deki diğer BEV üreticileri yüzde 20,8 ağırlıklı ortalama vergiye tabi olacak.

İşbirliği yapmayan diğer şirketler için vergi yüzde 37,6'den hesaplanacak.

ÇÖZÜM İÇİN SON TARİH KASIM AYI

Avrupa, karşılıklı olarak kabul edilen bir çözüme ulaşmak için son tarih olarak Kasım ayının başını işaret etti. Çözüm gelmezse kararların kalıcı olacağı vurgulandı.

PEKİN İLE TEMASLAR YOĞUNLAŞTI

Sübvansiyonlar sayesinde Çin akülü dört tekerlekli araçların pazar payı 2020'de yüzde 3,9'dan yüzde 25'e çıktı.

Avrupa Çin'i pazarı istila etmekle suçladı.

Brüksel girişimi, Asyalı ortağı masaya getirmeyi ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyumlu bir çözüm için müzakere etmeyi amaçlıyor.

Kasım ayı başına kadar bir anlaşma sağlanamazsa, geçici ticaret savunma önlemleri kalıcı hale gelebilir, yani beş yıl süreyle uygulanabilir ancak Komisyon bunu önlemek istiyor.

Avrupa Komisyonu sözcülük servisi başkanı Eric Mamer, "Gümrük vergileri bir amaca ulaşmak için bir araçtır" dedi.

"Çözüm istiyoruz ve bu yüzden Çinlilerle diyalog istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Çin'e yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmanın başlatılması üzerinden 9 ay geçti.

Avrupa Birliği (AB), yarından itibaren Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında yüzde 38,1'e varan oranlarda ilave vergi uygulayacak.