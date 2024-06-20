AB Komisyonu, Çinli elektrikli araçlara ek vergi getirmişti! Volvo itiraz etti
AB'den Çin’in elektrikli araçlarına ek vergi kararının yankıları sürüyor. AB'nin Çin'den gelen elektrikli araçlara ek vergi getirme kararı sonrası Volvo'dan itiraz geldi. Volvo, AB'nin ek vergi kararını eleştirdi.
AB Komisyonu, Çinli ithal elektrikli araçların büyük bölümüne geçici olarak ek yüzde 21 gümrük vergisi getirme kararı almıştı.
Çinli araçlara uygulanacak ek vergi kararına Volvo'dan itiraz etti.
Volvo CEO yardımcısı Bjorn Annwall, müşterilerin cebinden daha fazla para çıkacağını ifade etti.
AB Komisyonu, Ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli araçlara sübvansiyon soruşturması başlatmıştı.
Soruşturma sonunda Çin'den ithal elektrikli araçların büyük bölümüne geçici olarak ek yüzde 21 gümrük vergisi getirme kararı geldi.
AB tarafından Çinli araçlara uygulanacak ek vergi kararı sonrası ABD ve Türkiye de benzer kararlar aldı.
VOLVO'DAN AB KARARINA ELEŞTİRİ
AB Komisyonu'nun, Çinli elektrikli araçlar için verdiği ek vergi kararına Volvo’dan itiraz geldi.
Merkezi İsveç’te bulunan, ancak Çinli Zhejiang Geely Holding Grubu’na ait otomobil markası Volvo, verginin müşterileri olumsuz etkileyeceğini ifade etti.
Elektrikli araçlara geçişi zorlaştıracağını savunan Volvo, üretimini Avrupa'ya taşıma kararı aldı.
Volvo CEO yardımcısı Bjorn Annwall, müşterilerin cebinden daha fazla para çıkacağını ifade etti.
ÇİN'DEN AB'YE MİSİLLEME
AB'nin Çin'den gelen elektrikli araçlara ek vergi getirme kararı sonrası Çin, sıcağı sıcağına Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal domuz eti ve yan ürünlerine damping soruşturması başlattığını açıkladı.