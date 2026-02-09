ABD açıkladı! Altın kontrolden çıktı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox News’e verdiği röportajda altın piyasasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Geçen hafta yaşanan sert fiyat hareketlerine dikkat çeken Bessent, dalgalanmanın kaynağına işaret etti.

Bessent’e göre piyasadaki oynaklığın arkasında Çinli yatırımcılar var. Açıkçası, bu hareketlerin sağlıklı piyasa dinamikleriyle açıklanamayacağını savundu.

“Altın hareketi biraz kontrolden çıktı. Çin’de teminat gerekliliklerini sıkılaştırmak zorunda kaldılar. Bu bana klasik bir spekülatif patlama gibi görünüyor,” dedi.

Bu sözler, altın fiyatlarındaki ani yükseliş ve düşüşlerin nedenine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Bessent’in gündeminde yalnızca altın piyasası yoktu. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Warsh’ın görevine gelmesi halinde bağımsız hareket edeceğini söyleyen Bessent, buna rağmen Fed’in topluma karşı bir sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

“Bağımsız olacak ama Fed’in Amerikan halkına karşı sorumlu olduğunu da göz önünde bulunduracak,” ifadelerini kullandı.

'DAVA SÖYLEMİ BİR ŞAKAYDI'

Röportajda, Trump’ın faiz indirimi yapılmaması durumunda Warsh’a dava açabileceği yönündeki çıkışı da gündeme geldi. Bessent, bu sözlerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek, meselenin bir şakadan ibaret olduğunu savundu.

Yani ortada resmi ya da gerçek bir hukuki tehdit olmadığını vurguladı.

WARREN’IN ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Senatör Elizabeth Warren’ın Warsh’a yönelik eleştirileri de Bessent’e soruldu. Bessent, Warsh’ın niteliklerini savunarak, Trump’ın Fed başkan adayının faiz politikası konusunda kendi görüşleriyle uyumlu olmasını istemesinin bağımsızlığa zarar vermeyeceğini dile getirdi.