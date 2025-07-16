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 | Bengü Sarıkuş

ABD Başkanı Trump'tan tek tarife sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Afrika ve Karayipler başta olmak üzere en az 100 küçük ülkeden yapılan ithalata yüzde 10'un biraz üzerinde gümrük vergisi uygulamayı planladığını açıkladı. "Hepsi için tek bir tarife olabilir" diyen Trump, ABD ile sınırlı ticaret yapan küçük ekonomileri hedef aldıklarını belirtti.

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ABD Başkanı Trump'tan tek tarife sinyali
KAYNAK:
ForInvest Haber
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 08:59
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 09:01

ABD Başkanı , başta Afrika ve Karayipler olmak üzere en az 100 küçük ülkeden gelen mallara yüzde 10’un biraz üzerinde uygulanacağını açıkladı. Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, “Muhtemelen hepsi için tek bir belirleyeceğiz” diyerek, düşük hacmine sahip ülkeleri hedef alan genel bir ticaret stratejisi izleyeceklerinin sinyalini verdi.

ABD Başkanı Trump'tan tek tarife sinyali

Ticaret Bakanı Howard Lutnick de söz konusu kararın kapsamını netleştirerek, "ABD’nin ticari açıdan sınırlı ilişki yürüttüğü küçük ekonomilere yönelik bir uygulama olacak" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan tek tarife sinyali

Söz konusu adım, Trump yönetiminin bu ayın başlarında Avrupa Birliği dahil yaklaşık iki düzine ülkeye gönderdiği ve 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek olan gümrük vergisi mektuplarının ardından geldi. Yeni politika, Trump’ın Nisan ayında başlattığı agresif gümrük tarifesi stratejisinin devamı niteliğinde.

ABD Başkanı Trump'tan tek tarife sinyali

Trump ayrıca ilaç ve bilgisayar çipleri gibi stratejik sektörlerde de vergilerinin artabileceğini açıkladı. Trump, "Yerli üreticilere zaman tanıyacağız. Önce kapasite oluşturmaları gerek, sonra daha yüksek tarifeler devreye girecek" dedi.

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ETİKETLER
#ticaret
#amerika birleşik devletleri
#gümrük vergisi
#ithalat
#tarife
#Donald Trump
#Ekonomi
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