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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:39

ABD bizim tahminimiz daha yüksek dedi: Bu fiyatlar işleri karıştıracak

Ortadoğu’daki arz kayıpları petrol piyasasında dengeleri değiştirdi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, Brent petrol için yılın son çeyreğine ilişkin tahminini 14 dolar artırarak 105 dolara çıkardı. Brent’in 2027 yılı ortalamasının ise 83,74 dolar olması bekleniyor.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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ABD bizim tahminimiz daha yüksek dedi: Bu fiyatlar işleri karıştıracak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:39

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Ortadoğu'daki petrol arzında yaşanan kayıpların ardından fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. EIA'nın ekim ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporunda, bölgedeki petrol arzı ve ihracatının zaman içinde toparlanacağı beklentisi korunurken, mevcut kesintilerin küresel stokları aşağı çektiğine dikkat çekildi. Dizel piyasasındaki sıkışıklık da fiyatları yukarıda tutan önemli başlıklardan biri oldu. Uluslararası piyasalarda referans kabul edilen türü ham petrolün varil fiyatı eylülde ortalama 114 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, ağustos ayındaki ortalamanın 23 dolar üzerinde.

ABD bizim tahminimiz daha yüksek dedi: Bu fiyatlar işleri karıştıracak

BRENT TAHMİNİNE 14 DOLARLIK ZAM

EIA, Brent petrolün spot fiyatının bu yılın dördüncü çeyreğinde varil başına ortalama 105 dolar olacağını öngörüyor. Asıl dikkat çeken nokta ise tahmindeki sert değişim. Kurumun yeni beklentisi, geçen ay yayımlanan rapordaki tahminin tam 14 dolar üzerinde bulunuyor. Revizyonun arkasında Ortadoğu'daki arz kesintilerinin küresel petrol stoklarını azaltması ve dizel piyasasında devam eden sıkışıklığın fiyatları yüksek tutması var.
EIA'nın hesaplamalarına göre küresel petrol stokları yılın üçüncü çeyreğinde günlük ortalama 1,9 milyon varil azaldı. Dördüncü çeyrekte de stoklarda günlük ortalama 700 bin varillik gerileme bekleniyor.

ABD bizim tahminimiz daha yüksek dedi: Bu fiyatlar işleri karıştıracak

YILLIK BRENT BEKLENTİSİ 96,32 DOLARA ÇIKTI

Yeni tahminlerle birlikte Brent petrolün bu yılki ortalama varil fiyatının 96,32 dolar olması bekleniyor. EIA, geçen ayki raporunda yaklaşık 91 dolarlık bir fiyat öngörmüştü. Batı Texas türü (WTI) ham petrol için de benzer bir revizyon yapıldı. WTI'ın bu yıl ortalama varil fiyatının 88,21 dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Geçen ayki raporda bu rakam 84,65 dolar olarak açıklanmıştı.

2027 TAHMİNLERİ DE YUKARI ÇEKİLDİ

EIA yalnızca bu yıl için değil, 2027'ye ilişkin petrol fiyatı beklentilerinde de yukarı yönlü değişikliğe gitti. Brent petrolün 2027'de ortalama varil fiyatının 83,74 dolar, WTI petrolün ise 79,74 dolar olması bekleniyor.
Geçen ay yayımlanan raporda Brent için 73,74 dolar, WTI için ise 69,74 dolarlık tahmin yapılmıştı. Yani fiyat beklentileri belirgin şekilde yukarı çekilmiş durumda. Buna rağmen EIA, petrol fiyatlarının gelecek yıl genel olarak düşüş eğilimine gireceği görüşünden vazgeçmiş değil.

GÖZLER ORTADOĞU'DAKİ PETROL AKIŞINDA

Rapora göre alternatif güzergahların ve gemiden gemiye transferlerin daha fazla kullanılmaya başlanmasıyla Ortadoğu'daki petrol üretimi ve ihracatının kademeli olarak artması bekleniyor.

Bölgedeki petrol üretiminin büyük bölümünün 2027'nin ikinci çeyreği sonuna kadar çatışma öncesindeki ortalama seviyelere dönmesi öngörülüyor. Bu senaryoda Brent petrolün spot fiyatının 2027'nin ikinci çeyreğinde varil başına ortalama 87 dolara gerilemesi bekleniyor. Küresel petrol stoklarının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte fiyatın yılın son çeyreğinde ortalama 74 dolara kadar düşeceği tahmin ediliyor.

ABD bizim tahminimiz daha yüksek dedi: Bu fiyatlar işleri karıştıracak

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN OYNAKLIK UYARISI

EIA'nın raporundaki önemli uyarılardan biri de ve alternatif petrol güzergahlarına ilişkin. Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle bu hatlardaki ham petrol akışında oynaklığın devam edebileceği belirtiliyor. Bu nedenle, özellikle kısa vadede petrol fiyatlarındaki hareketlerin mevcut tahminlerden çok daha dalgalı seyretmesi ihtimali bulunuyor.

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#Ortadoğu
#hürmüz boğazı
#Brent
#Eia
#Wti
#Ekonomi
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