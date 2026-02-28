Abd borsalarında “Gizli düzeltme” uyarısı

ABD borsaları dışarıdan bakıldığında sakin. Endeksler yerinde sayıyor gibi. Ama işin aslı biraz farklı. Morgan Stanley ABD Baş Hisse Senedi Stratejisti Mike Wilson’a göre S&P 500 Endeksi yüzeyde durağan görünse de, hisse bazında ciddi bir “gizli düzeltme” yaşanıyor.



CNBC’ye konuşan Wilson, endeks seviyesindeki oynaklığın sınırlı kaldığını kabul ediyor. Ancak tabloya biraz daha yakından bakıldığında, bazı hisselerdeki sert hareketlerin göz ardı edilemeyecek sinyaller verdiğini söylüyor. Yani ortalık sessiz gibi ama içeride ciddi bir ayrışma var.

GETİRİ MAKASI 20 YILIN ZİRVESİNDE

Bu “gizli düzeltmenin” en net göstergesi ise getiriler arasındaki uçurum. Wilson’a göre yılbaşından bu yana en iyi performans gösteren 50 hisse ile en kötü performans gösteren 50 hisse arasındaki fark %68’e ulaştı. Bu oran, son 20 yılın en yüksek seviyesi. Başka bir ifadeyle, aynı endeks içinde yer alan şirketler arasında adeta iki ayrı piyasa oluşmuş durumda. Bir tarafta güçlü yükselişler, diğer tarafta sert kayıplar. Endeks dengede görünse de, hisse bazında ciddi bir sarsıntı yaşanıyor.

FIRSAT NEREDE?

Morgan Stanley’e göre hisse bazlı düzeltme sürecinin yaklaşık %80’i tamamlandı. Bu da, yatırımcılar için yeni bir yön arayışının zamanı geldiği anlamına geliyor.

Wilson burada dikkat çekici bir noktaya işaret ediyor: Fırsat, halihazırda kazandırmış hisselerde değil; süreçte değer kaybeden, yani “hırpalanmış” hisselerde olabilir. Piyasanın bazı bölümleri küresel endişeler ve yapay zekâya dair felaket senaryolarıyla baskı altında kalırken, stratejistlere göre yatırımcıların gözünü bu geri çekilen hisselere çevirmesi gerekiyor. Açıkçası, herkesin koştuğu yere değil, kimsenin bakmadığı köşelere odaklanmak gerektiği mesajı veriliyor.

YILIN İKİNCİ YARISINA DAİR UMUTLU TABLO

Tüm bu ayrışmaya rağmen Morgan Stanley’in genel görünümü karamsar değil. Banka, ABD hisse senetleri için pozitif beklentisini koruyor. S&P 500 için yıl sonu temel hedef 7.800 olarak belirlenmiş durumda. Eğer şirket bilançoları zaten yüksek olan beklentileri aşarsa, yılın ikinci yarısında piyasaya güçlü bir para girişinin yaşanabileceği öngörülüyor.