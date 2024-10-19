ABD bütçe açığı 1,8 trilyon dolara çıktı! Rekor düzeyde üçüncü en yüksek seviyeye ulaştı

19 Ekim 2024 09:25 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 09:29

ABD Hazine Bakanlığı Cuma günü (18 Ekim) yaptığı açıklamada, federal borç faizlerinin ilk kez 1 trilyon doları aşması ve Sosyal Güvenlik emeklilik programı, sağlık hizmetleri ve ordu için harcamaların artmasıyla ABD bütçe açığının 2024 mali yılında 1,8 trilyon dolara çıkarak Covid dönemi dışında en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.

ABD bütçe açığı​ 2024 mali yılında 1,8 trilyon ABD dolarını aşarak rekor seviyede üçüncü oldu. ABD, yaptığı açıklamada, kamu borcunun faizi de dahil olmak üzere daha fazla harcama yapılmasıyla birlikte geçen yıl 1,8 trilyon dolarlık bütçe açığı verdiğini bildirdi. Bu açık, 2023'teki seviyelere göre daha da arttı.

REKOR DÜZEYDE BÜTÇE AÇIĞI

30 Eylül'de sona eren yıl için açık, 2023 mali yılında kaydedilen 1,7 trilyon ABD dolarından %8 veya 138 milyar ABD doları arttı. Bu, 2020 mali yılında 3,1 trilyon ABD doları ve 2021 mali yılında 2,8 trilyon ABD doları olan pandemi yardımlarından kaynaklanan açıkların ardından ABD tarihindeki üçüncü en büyük federal açık oldu.

2023 mali yılı açığı, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edildikten sonra Başkan Joe Biden​'ın öğrenci kredisi programıyla ilişkili 330 milyar ABD doları tutarındaki maliyetlerin tersine çevrilmesiyle azaltıldı. Bu anormallik olmasaydı 2 trilyon ABD dolarını aşmış olacaktı.

2024 mali yılı bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 6,2'sine kıyasla yüzde 6,4'e ulaşması, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'tan daha iyi bir mali yönetici olacağı yönündeki argümanları açısından sorun olarak görüldü.

Mali düşünce kuruluşu Sorumlu Federal Bütçe Komitesi, Trump'ın planlarının 7,5 trilyon dolarlık yeni borca ​​yol açacağını, bunun Harris'in tekliflerinde öngörülen 3,5 trilyon doların iki katından fazla olacağını tahmin ediyor.

Beyaz Saray Bütçe Direktörü Shalanda Young, ABD ekonomisindeki güçlü büyümeye ve Biden yönetiminin temiz enerji, altyapı ve ileri üretime yaptığı yatırımlara vurgu yaptı.