ABD büyüme rakamları belli oldu

İstanbul
Gelen son dakika haberine göre, ABD ekonomisi 4.çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü.
ABD ekonomisi 4.çeyrekte yıllıklandırılmış GSYH ikinci okumada yüzde 2,3 büyüdü.
ABD'de büyüme beklentilere paralel geldi. ABD’de dördüncü çeyrekte yıllıklandırılmış GSYH ikinci okumada da öncü veriye paralel yüzde 2,3 büyüme kaydetti. Büyüme önceki çeyrekte yüzde 3,1 olarak gerçekleşmişti.
Gelen veriler şöyle;
ABD ilk işsizlik başvuruları açıklanan: 242K (Beklenti: 221K Önceki: 219K)
ABD GSYİH 2. tahmin açıklanan: %2,3 (Beklenti ve Önceki: %2,3)
ABD dayanıklı mal siparişleri açıklanan: %3,1 (Beklenti: %,2 Önceki: -2,2%)