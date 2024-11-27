ABD büyüme verisi açıklandı

27 Kasım 2024 16:37 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 16:46

ABD Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) bugün 2024 3. çeyrek GSYİH büyümesinin ikinci tahminini yayınladı. Büyüme rakamları belli oldu. ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 2.8 oranında büyüdü. Yatırımcılar ve politika yapıcılar, Donald Trump'ın son başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'e karşı kazandığı zaferin zemininde bu veri yayınlarını yakından takip ediyor.

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Küresel piyasalar gözünü bugün ABD’de açıklanacak büyüme verisine çevirmişti. Merakla beklenen rakamlar geldi. ABD​ ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 2.8 oranında büyüdü.

ABD BÜYÜME RAKAMLARI

ABD'de 3.çeyrek'te GSYH yüzde 2.8 olarak gerçekleşti. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte ise nihai sonuçlara göre yüzde 1,9 büyüme kaydetmişti.

Bu büyüme 1,5 yılın en güçlü tüketici harcamaları ve enflasyondaki yavaşlamadan kaynaklandı. Bu döneme ilişkin beklenti de büyümenin yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Veriler federal Rezerv'in 2022 ve 2023'te toplamda %5,25 puanlık agresif faiz oranı artışlarına rağmen devam eden ekonomik dayanıklılığı yansıttı.

Kişisel gelirler de beklentiler dahilinde yüzde 0,3 artışla gerçekleşti. Kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,4 arttı.

Fed'in izlediği PCE verisi de beklentiler dahilinde yüzde 1,5 artışla gerçekleşti. Çekirdek PCE ise yüzde 0,1 düşüşle yüzde 2,1 gerçekleşti.