ABD büyüme verisi gölgesi altında piyasalar: Yeni haftada yatırımcıları ne bekliyor? İşte fırsatlar ve riskler

24 Kasım 2024 14:10 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 14:12

Piyasalar, Trump yönetiminin gelecekteki politikaları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma alevlendikçe artan jeopolitik gerginlikler etrafındaki bazı belirsizliklere rağmen yükselişlerine devam etti. Geçen hafta küresel piyasalarda yatırımcılar büyüme hisselerinden paralarını çekerek değere bahis oynadı. Finans ve enerji yükselişlerine devam etti ve ilki yıl başından bu yana sektör performans tablosunun zirvesine yükseldi. Peki, piyasalarda yeni haftada neler bekleniyor?

Geçen hafta piyasalarda yatırımcılar Trump​'ın tarifelerinin ABD imalatını artıracağını öngördüler ve endüstriyel firmalar ve malzeme üreticileri gibi döngüsel şirketlere olan bahislerini yükselttiler. Kamu hizmetleri hisse senetleri Nvidia​'nın yapay zeka artışı hakkındaki açıklamalarıyla güçlü bir şekilde desteklendi.

BORSA KÜRESEL PİYASALARDA YÜKSELDİ

Borsa piyasaları geçen hafta yeşil bir denizdi. S&P 500 sektörlerinin bir tanesi hariç hepsi haftayı yüksekte kapattı. S&P 500 ( SPX ) %1,68 kazandı, Dow Jones Industrial Average ( DJIA ) ise %1,96 sıçrayarak yeni bir rekora ulaştı. Bu arada teknoloji endeksleri Nasdaq Composite ( NDAQ ) ve Nasdaq-100 ( NDX ) sırasıyla %1,73 ve %1,87 arttı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 2'ye yakın primlenerek kapattı.

Küçük şirketler geçen haftaya göre yaklaşık %4,5 oranında artış gösterdi.

YATIRIMCI GİRİŞLERİ REKOR BİR YILA DOĞRU GİDİYOR

Bank of America raporuna göre, ABD hisse senedi ETF'leri ve yatırım fonları, 5 Kasım seçimlerinden sonraki haftada yaklaşık 56 milyar dolar çekti. Bu, kayıtlardaki en büyük ikinci haftalık giriş ve yatırımcı parasının yerel hisse senetlerine aktığı üst üste yedinci ay oldu.

Son haftalarda, para yöneticilerinin yıl sonu portföylerinde yaptıkları tipik değişiklikler, girişlere katkıda bulundu. Çoğu analist, ABD hisselerinin uluslararası hisse senetleri karşısındaki üstün performansının 2025'e kadar devam edeceğini öngörüyor.

State Street Global Advisors analistleri, yalnızca ETF'lere gelen girişlerin yıl sonuna kadar 1,1 trilyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabileceğini söyledi.

BORSA İSTANBUL HAFTAYI YÜZDE 2 PRİMLENEREK KAPATTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 1,94 değer kazanarak 9.549,89 puana kadar yükseldi. Yükselişe yüzde 4,38'le Bankacılık endeksi öncülük etti.

YENİ HAFTADA GÖZLER ABD BÜYÜME VERİLERİNDE

Küresel piyasalarda gözle ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi. ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimali varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.

AVRUPA'DA ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Avrupa borsalarında, Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin artmasıyla geçen hafta karışık bir seyir izlendi. Yeni haftada enflasyon başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik veriler bekleniyor.

Gelecek hafta pazartesi ABD'de;

Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi, Chicago Ulusal Aktivite Endeksi, salı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed Sanayi Endeksi yeni konut satışları, çarşamba büyüme, kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.

Gelecek hafta pazartesi Avrupa'da

25 Kasım haftasında, pazartesi IFO İş Ortamı Güven Endeksi, salı Almanya'da GFK Tüketici Güven Endeksi, perşembe Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi Almanya'da enflasyon, cuma Avro Bölgesi tahmini Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Almanya'da işsizlik oranı takip edilecek.

Gelecek hafta Asya'da;

Pazartesi Japonya’da öncü endeks, çarşamba Çin'de sanayi karları, cuma Japonya'da Tokyo enflasyon verisi, sanayi üretimi, işsizlik oranı, perakende satışlar izlenecek.

Gelecek hafta yurt içinde;

Yeni haftada, pazartesi Reel Kesim Güven Endeksi, kapasite kullanımı, salı sektörel enflasyon beklentileri, perşembe PPK toplantı tutanakları, Ekonomik Güven Endeksi, dış ticaret dengesi, cuma büyüme, TCMB Finansal İstikrar Raporu takip edilecek.