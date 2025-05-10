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 | İrem Çınar

ABD-Çin Borsasında kopuş kapıda: Hong Kong’a yeni bir şans doğuyor

Trump’ın Çinli şirketleri ABD borsalarından çıkarma tehdidi yeniden gündemde. Bu durum hem yatırımcıları hem de dev şirketleri Hong Kong’a yönlendirebilir.

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ABD-Çin Borsasında kopuş kapıda: Hong Kong’a yeni bir şans doğuyor
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 12:51

Amerikan borsalarında işlem gören Çinli şirketlerin akıbeti yeniden belirsizliğe sürüklenmiş durumda. Aralarında Alibaba, JD.com ve PDD Holdings gibi devlerin de bulunduğu yüzlerce Çinli şirket, Trump’ın "America First" yatırım planıyla birlikte ABD borsalarından atılma riskiyle karşı karşıya. ABD Kongresi’ndeki bazı Cumhuriyetçi vekiller, yeni SEC Başkanı Paul Atkins’e yazdıkları mektupta Çinli şirketlerin borsadan çıkarılması gerektiğini açıkça dile getirdi.

"HER ŞEY MASADA"

Trump’ın Şubat sonunda yayımladığı yatırım planı, Çinli şirketlerin ABD denetim standartlarına uyup uymadıklarının yeniden incelenmesini öngörüyor. Hazine Bakanı Scott Bessent’ın "Her şey masada" açıklaması da endişeleri artırıyor. Özellikle 2020 yılında Luckin Coffee skandalıyla ayyuka çıkan denetim eksiklikleri, Çinli şirketlerin güvenilirliğini sorgulatıyor.

DELİST KORKUSU, YATIRIMCIYI HONG KONG’A YÖNELTİYOR

Bu belirsizlik ortamında gözler yeniden Hong Kong’a çevrildi. Birçok şirket, Hong Kong’da ikincil ya da birincil listelenme adımlarını hızlandırdı. Alibaba’nın geçen yıl Hong Kong’daki hisselerini ana listeye taşıması, bu stratejinin en çarpıcı örneklerinden biri. Uzmanlara göre, ABD'deki risklerden kaçan yatırımcılar, aynı şirketlerin Hong Kong’daki hisselerine geçiş yapıyor.

ABD-Çin Borsasında kopuş kapıda: Hong Kong’a yeni bir şans doğuyor

1,1 TRİLYON DOLARLIK RİSK

Mart sonu itibarıyla, ABD borsalarında toplam 286 Çinli şirket işlem görüyor ve bu şirketlerin toplam piyasa değeri 1,1 trilyon doları buluyor. Ancak Goldman Sachs’ın verilerine göre, bu şirketlerdeki ABD kurumsal yatırımcılarının payı son beş yılda belirgin şekilde azaldı. Halihazırda 250 milyar dolarlık Çinli ADR (Amerikan Saklama Sertifikası) hissesi bulunuyor.

HONG KONG’UN YÜKSELEN CAZİBESİ

Tüm bu gelişmeler Hong Kong’u, "daha az riskli" bir alternatif olarak öne çıkarıyor. Şehirdeki teknoloji şirketlerini izleyen Hang Seng Tech Endeksi, ABD'deki Nasdaq Golden Dragon China Endeksi’ne göre daha sınırlı bir düşüş yaşadı. Ayrıca Çinli yatırımcıların Hong Kong borsasına olan ilgisi, özellikle yapay zekâ gibi alanlarda hissedilir derecede artmış durumda.

ABD-Çin Borsasında kopuş kapıda: Hong Kong’a yeni bir şans doğuyor

IPO RÜZGÂRI HONG KONG’DA ESTİ

Çinli şirketler sadece listeleme açısından değil, halka arzlar (IPO) açısından da Hong Kong’a yöneliyor. Geçen Kasım’da Midea’nın 4 milyar dolarlık dev IPO’su süreci

başlatırken, martta dondurma zinciri Mixue sahneye çıktı. Şimdi sırada elektrikli araç bataryası devi CATL ve otomobil üreticisi Chery Auto var.

AMA HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK DEĞİL

Tüm bu gelişmelere rağmen uzmanlar, Hong Kong’un New York’un yerini tam anlamıyla alamayacağı konusunda hemfikir. JPMorgan’dan Cameron Chui’ye göre, "Hong Kong’daki likidite, ABD seviyesine ulaşmaktan çok uzak."

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ETİKETLER
#yatırım
#amerika
#Hong Kong
#Çin Şirketleri
#Abd Borsaları
#Delisting
#Regülasyon
#Ekonomi
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