ABD doları bu hafta 6 majör para birimi karşısında yükseldi! Dolar Fed'in faiz indirimlerine sabrediyor

05 Ekim 2024 16:36 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 16:50

Para birimini euro, yen ve diğer dört büyük rakibi karşısında ölçen ABD dolar endeksi, ABD istihdam piyasasındaki sağlamlığın Federal Rezerv'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceği bahislerini güçlendirdiğini teyit eden verilerin ardından yüzde 0,22 artarak 101,88 ile üç haftanın zirvesine çıktı. Dolar, euro, yen ve diğer dört büyük rakibini solladı.

ABD doları 6 başlıca para birimi karşısında yükseldi. Fed'in faiz indirimlerine karşı sabırlı olmasıyla dolar, özellikle yen karşısında altı haftalık zirveye ulaştı. Dolar endeksi, euro, yen ve diğer dört büyük rakibi karşısında üç haftanın en yüksek seviyesi olan 101,80'e ulaştı.

DOLAR RAKİPLERİNİ SOLLADI

ADP'nin Çarşamba günkü özel istihdam raporu, geçen ay ABD'de işlerde beklenenden fazla 143.000 artış olduğunu gösterdi ve bu durum, Fed'in genişleme hızını belirlemede kritik olabilecek tarım dışı istihdam rakamlarının Cuma günü güçlü bir şekilde açıklanması beklentilerini artırdı.

ABD iş piyasasındaki sağlamlığın, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceği yönündeki iddiaları güçlendirmesiyle dolar, perşembe günü yen karşısında altı haftadan uzun süredir görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Japonya'nın yeni başbakanının Çarşamba günü merkez bankası başkanıyla yaptığı toplantının ardından ülkenin ek faiz artışlarına hazır olmadığını söylemesinin ardından yen güçlü bir satış baskısı altına girdi.

ABD doları yen karşısında altı haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 0,14 artışla 146,66 yen oldu.

Amerikan doları ayrıca, euro, sterlin ve yen gibi diğer para birimlerine yönelik merkez bankası beklentilerinin daha ılımlı hale gelmesinden de faydalandı.

EURO DOLAR KARŞISINDA GERİLEDİ

Euro, normalde şahin bir tutum sergileyen Avrupa Merkez Bankası politika yapıcısı Isabel Schnabel'in enflasyon konusunda ılımlı bir tavır takınması ve bu ay faiz indirimi bahislerini güçlendirmesinin ardından, önceki seansta ulaştığı üç haftalık dip seviyeye yakın bir seviyede geriledi.

Avro yüzde 0,16 düşüşle 1,1027 dolara geriledi ve 12 Eylül 2024'ten bu yana ilk kez 1,1025 dolara ulaştı.

Sterlin yüzde 0,61 düşüşle iki haftanın en düşük seviyesi olan 1,31845 dolara geriledi ve daha önce 19 Eylül 2024'ten bu yana ilk kez 1,31695 dolara düştü.

Avustralya doları yüzde 0,35 düşüşle 0,6862 dolara gerilerken, Yeni Zelanda doları yüzde 0,44 düşüşle 0,6235 dolara geriledi.