ABD ekonomisi tahminlerin üzerinde büyüdü! FED faiz indirimi için beklentiler güçlendi

25 Temmuz 2024 16:30 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 16:35

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ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,8 oranında büyüdü.

Ekonomik Analiz Bürosu'nun açıkladığı verilere göre ekonomistlerin Nisan-Haziran ayları arasındaki yüzde 2'lik GSYİH büyüme beklentisi aşıldı.

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde bir büyüme gösterdi. GSYİH ikinci çeyrekte yüzde 2,8 büyüdü. Ekonomistler büyüme oranını yüzde 2,1 olarak bekliyordu.

İlk çeyrek GSYİH büyüme oranı yüzde 1,4'e revize edildi.

FED FAİZ İNDİRİMİ İÇİN GEREKÇELER GÜÇLENDİ

FED, pandemi kaynaklı enflasyon şokuna yanıt olarak faiz oranlarını yüzde 5,25-5,5 ile 23 yıllık zirveye çıkardıktan sonra ne zaman düşüreceğini değerlendirirken son veriler, merkez bankasının durgunluğa yol açmadan fiyat baskılarını yüzde 2 hedefine düşürme mücadelesinde başarılı olduğunu gösterdi.

Haziran ayı tüketici fiyat endeksi raporuna göre, ABD enflasyonu şu anda yüzde 3 civarında seyrediyor.

Faiz oranı beklentileriyle hareket eden iki yıllık Hazine getirisi, yatırımcıların bu yıl faiz oranı indirimlerine yönelik bahislerini azaltmasıyla birlikte, açıklamanın ardından hafifçe yükseldi. Ancak piyasalar Aralık ayına kadar iki ila üç faiz oranı indirimini hala fiyatlıyor.

İkinci çeyrekteki güçlü performansa rağmen, bu ayın başından itibaren gelen rakamlar işgücü piyasasının yumuşamaya başladığını gösterdi.

Yetkililer, faiz oranlarını yakında düşürmek için zemin hazırlamaya çoktan başladı.

Fed başkanı Jay Powell geçen hafta son üç aylık enflasyon rakamlarının fiyat artışında "oldukça iyi bir tempo" gösterdiğini söyledi.

Fed, enflasyonun iş kayıplarında bir artışa yol açmadan hedefe geri döneceği "yumuşak iniş" için hala bir yol olduğunu savunuyor.

IMF'nin geçen hafta yayınladığı tahminlere göre, küresel büyümenin bu yıl yüzde 3'ün hemen üzerinde sabitlenmesi bekleniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI BEKLENENDEN FAZLA DÜŞTÜ

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Temmuz ile biten haftada 235 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.