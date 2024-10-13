ABD ekonomisi için tehlike iki katına çıktı! Tüm borsaları etkileyecek

13 Ekim 2024 11:45 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 11:48

ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor. Artan enflasyon, jeopolitik riskler ve üretim sektöründeki daralma nedeniyle ABD'de resesyon olasılığı %20'den %40'a yükselmiş durumda. Uzmanlar, yatırımcılara panik yapmamalarını, güçlü bilançolara ve uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip şirketlere odaklanmalarını tavsiye ediyor.

ABD’de resesyon​ olasılığı son veriler ve küresel gerginlikler nedeniyle artıyor. Son verilere ve küresel gerginliklere bakıldığında, ABD​ ekonomisinde resesyon ihtimalinin yükseldiği düşünülüyor. Uzmanlar, özellikle enflasyon​ ve jeopolitik risklerin etkisiyle bu ihtimalin yüzde 20'den yüzde 40'a çıktığını belirtiyor.

BORSALAR VE RESESYON RİSKİ

Borsagundem.net’in topladığı bilgilere göre, son iki yıldır yükseliş trendinde olan borsalar için artan resesyon riski büyük bir tehlike olarak değerlendiriliyor. Enflasyonist baskılar ve dünya genelindeki siyasi belirsizlikler, bu riski daha da güçlendiriyor.

KÜRESEL EKONOMİ​ VE ENFLASYON

Insider’dan Christine Ji’nin haberine göre, Martin Currie’nin portföy yöneticisi Zehrid Osmani, artan enflasyon ve jeopolitik risklerin resesyon olasılığını ciddi şekilde artırdığına dikkat çekiyor. Osmani, ABD’de resesyon ihtimalinin yüzde 20-25 seviyesinden yüzde 35-40 aralığına yükseldiğini vurguluyor. Her ne kadar bu, Osmani’nin temel senaryosu olmasa da, enflasyon ve jeopolitik krizler, ekonomik gerilemenin en büyük sebepleri arasında görülüyor.

Osmani’nin belirttiği gibi, enflasyonun henüz tam olarak kontrol altına alınmadığını gösteren son veriler, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini geciktirebilir. Son Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporu, fiyatların yıllık yüzde 2,4 arttığını, yani beklentilerin biraz üzerinde seyrettiğini ortaya koyuyor.

ÜCRET ENFLASYONU VE KÜRESEL ETKİLER

Osmani, enflasyonun en büyük etmenlerinden birinin ücret artışları olduğunu ifade ediyor. ABD’deki ücret enflasyonu, genel enflasyonun orta vadede yüksek kalmasına neden oluyor. Ayrıca, bu durum sadece ABD ile sınırlı kalmayıp, Avrupa ve İngiltere gibi diğer büyük ekonomileri de etkiliyor. Avrupa’da yüzde 4-5 bandında seyreden enflasyon, İngiltere’de yüzde 6'ya yaklaşıyor.

Osmani, küresel tedarik zincirlerinin Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail-Hamas çatışmaları gibi jeopolitik olaylarla daha da karmaşık hale geldiğini, bu durumun enerji ve gıda fiyatlarını artırarak küresel enflasyona katkıda bulunduğunu belirtiyor.

YAPAY ZEKA VE JEOPOLİTİK GERİLİMLER

Osmani’ye göre, teknoloji odaklı jeopolitik gerilimler de enflasyonu körüklüyor. Özellikle yapay zeka, gelecek on yıl içinde trilyon dolarlık bir endüstri haline gelirken, bu alandaki rekabetin siyasi gerginlikleri artıracağı düşünülüyor. Tayvan’ın teknoloji savaşında stratejik bir konuma sahip olduğunu ve ABD-Çin arasındaki gerilimin bu nedenle arttığını ifade ediyor.

ÜRETİM VE DURGUNLUK SİNYALLERİ

ABD üretim sektörü de son aylarda daralma yaşıyor. Eylül ayında imalat endeksi 47,2'ye düşerken, bu seviyenin altındaki değerler imalatta yavaşlama olduğunu gösteriyor. Osmani, üretim verilerinin uzun süredir düşük seyretmesi nedeniyle resesyon riskinin daha da arttığını belirtiyor.

YATIRIMCILAR İÇİN TAVSİYELER

Resesyon endişeleri karşısında yatırımcıların paniğe kapılmaması gerektiğini savunan Osmani, durgunluğun sığ ve kısa süreli olacağını öngörüyor. Güçlü bilançoları ve uzun vadeli büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapmanın bu belirsizlik döneminde en doğru strateji olacağını söylüyor. Osmani, özellikle yapay zeka, enerji dönüşümü ve yaşlanan nüfus gibi temalar etrafında gelişen şirketlerin sağlam bir geleceğe sahip olduğunu ifade ediyor.