ABD ekonomisinde toparlanma sinyali!

30 Ekim 2024 10:58 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 10:58

Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana yüzde 2’lik enflasyon hedefini tutturmak için para ve maliye politikalarını sıkılaştırdı. Ülkede yatırım ve iş gücü piyasası görünümü iyiye giderken başkanlık seçimleri ekonomi politikalarının yönünü belirleyecek.

ABD ekonomisi​, yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde güçlü bir büyüme​ trendi sergiliyor. Ekonomik büyümenin temelinde, enflasyondaki düşüş ve güçlü maaş artışlarıyla desteklenen tüketici harcamaları​ yer alıyor. Bu durum, Amerikalı seçmenlerin de ekonomiyi en önemli konular arasında görmesi nedeniyle dikkat çekiyor.

ENFLASYON​ DİRENÇ GÖSTERİYOR

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Temmuz-Eylül döneminde ABD ekonomisi, yıllık %3 oranında bir büyüme kaydetti. Bu veri, ülke ekonomisinin tahmin edilen resesyon senaryolarına rağmen sağlam bir performans sergilediğini ortaya koyuyor. Önde gelen ekonomistlere göre ABD ekonomisi, Fed’in geçtiğimiz yıl faiz oranlarını hızla artırmasına rağmen direnç gösteriyor.

TEKNOLOJİ YATIRIMLARI BÜYÜMEYE DESTEK OLUYOR

Ekonomik verilerde dikkat çeken bir diğer unsur ise tüketici harcamalarındaki artış. Tüketim, ABD ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor ve üçüncü çeyrekte %3,5 oranında bir büyüme kaydetti. Bu artış, özellikle yüksek gelirli hanelerin harcama esnekliğine dayanıyor. Ayrıca, teknoloji yatırımları ve uçak gibi büyük ölçekli harcamalar da büyümeyi destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

ADIM ADIM HEDEFLENEN ENFLASYON

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son aylarda enflasyonu kontrol altına almak için attığı adımların etkileri de görülmeye başlandı. Eylül ayında açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi %2,1 oranında artarak önceki çeyrekteki %2,8 oranına göre yavaşladı. Bu gelişme, enflasyonun hedeflenen %2 oranına yaklaştığını gösteriyor.

İŞTEN ÇIKARMA ORANLARI DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR

Buna ek olarak, iş gücü piyasası güçlü bir görünüm sergiliyor. İşten çıkarma oranları tarihi düşük seviyelerde seyrederken, ücretlerdeki artışlar birçok haneye rahat bir nefes aldırıyor. Konut fiyatlarının ve hisse senedi değerlerinin yükselmesi de özellikle dar gelirli haneler için ek bir gelir kaynağı sağlıyor.

Ekonomik büyümeye rağmen, bazı ekonomistler bu güçlü performansın Fed’in faiz indirim politikasını yavaşlatabileceği görüşünde. ABD ekonomisinin dayanıklılığının devam etmesi halinde, faiz oranlarının daha yüksek seviyelerde kalabileceği ve faiz indirimlerinin daha yavaş bir seyir izleyeceği öngörülüyor.