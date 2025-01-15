ABD enflasyon verileri açıklandı: Gram altın fiyatı hareketlendi! İnatçı fiyat baskıları FED'i zorlayacak

15 Ocak 2025 16:36 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 16:57

ABD enflasyonu aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,9 artış kaydetti. Piyasanın artış beklentisi de yüzde 2,9 seviyesindeydi. Tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,4 artış kaydetti. Fed'in bu yılki faiz patikası bu verilerle şekillenecek. Veri sonrası 2 bin 994 dolara kadar yükselen ons altın, yüzde 0,44 artışla 2 bin 689 dolarda dengelendi. Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel gitti.

ABD​ Çalışma Bakanlığı, enflasyon​ rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları​ aralık ayında beklentilere paralel yıllık bazda yüzde 2,9 aylık​ bazda yüzde 0,4 artış kaydetti.

ABD ÇEKİRDEK ENFLASYON

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça önemli olan Çekirdek TÜFE aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 3,2 yükseldi. Beklenti ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artış yönündeydi. Enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefine geri dönmesi yönündeki ilerleme, geçen yılın ikinci yarısında sekteye uğradı. Bu kapsamda ABD Merkez Bankası (FED) bu yıl daha sığ bir faiz indirimi yolu öngörebilir.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR

Ekonomistler bu yıl daha az faiz indirimi görse de, merkez bankasının yılın ikinci yarısından önce borçlanma maliyetlerini tekrar düşürüp düşürmeyeceği konusunda bölünmüş durumda. İnatçı fiyat baskılarına dair işaretler, Fed'in bu yıl faiz indiriminden kaçınacağı beklentilerini hızlandırdı.

ABD ÜFE NE KADARDI?

Dün açıklanan üretici enflasyonu verisi ise aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterdi.

ALTIN FİYATLARI HAREKETLENDİ

Enflasyon verisi sonrası 2 bin 994 dolara kadar yükselen ons altın, yüzde 0,44 artışla 2 bin 689 dolara çıktı. Gram altın, 3 bin 65 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 5 bin 15 liradan işlem gördü.