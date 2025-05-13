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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

ABD enflasyon verisi açıklandı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,3 çıktı. Endeks beklentinin altında kaldı.

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ABD enflasyon verisi açıklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 16:20

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı. ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, martta aylık yüzde 0,1 azalmıştı. Ülkede TÜFE, nisanda yıllık bazda ise yüzde 2,3 arttı.

Böylece yıllık enflasyon Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Bu dönemde yıllık enflasyonun mart ayında olduğu gibi yüzde 2,4 olması öngörülüyordu.

ABD enflasyon verisi açıklandı

BARINMA MALİYETİ ARTTI GIDA MALİYETİ AZALDI

Söz konusu dönemde barınma maliyetleri, aylık yüzde 0,3 artışla tüm kalemlerdeki aylık artışın yarısından fazlasını oluşturdu. Barınma endeksi yıllık bazda da yüzde 4 yükseldi. Aynı dönemde enerji maliyetleri aylık bazda yüzde 0,7 artarken, yıllık bazda yüzde 3,7 düştü. Gıda fiyatları ise bu dönemde aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 2,8 arttı.

ABD enflasyon verisi açıklandı

YILLIK BEKLENTİYE PARALEL

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık 2,8 artış kaydetti. Yıllık bazda beklentilere paralel seyreden çekirdek enflasyon, aylık bazda yüzde 0,3 olan beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek TÜFE, martta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.

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#abd enflasyonu
#abd enflasyon
#abd enflasyon verileri
#Enflasyon Oranları
#Ekonomi
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