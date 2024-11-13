ABD enflasyon verisi açıklandı: Mart ayından bu yana ilk kez yükseldi! Dolar geriledi, altın yükseldi

13 Kasım 2024 16:38 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 16:50

ABD’de ekim ayı tüketici fiyatları beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,2 olurken, yıllık yüzde 2,6 olarak açıklandı. Enflasyon geçen ay beklendiği gibi yükselirken, yıllardır trendin üzerinde seyreden fiyat artışlarının kalıcı etkisi Amerikalıların zihnini meşgul etmeye devam ediyor. Gelen veri sonrası dolar endeksi değer kaybederken altın yükselişe geçti.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, küresel yatırımcılar için önemli bir ekonomik gösterge olan Ekim ayı TÜFE verilerini yayınladı. ABD’nin merakla beklenen enflasyon verisi belli oldu. Ekim ayında TÜFE enflasyonu yüzde 2,6 oldu.

ABD ENFLASYONU BEKLENTİLERİ KARŞILADI

ABD tüketici fiyatları yüzde 2,6 arttı ve ekonomistlerin yüzde 2,6'lık manşet enflasyon tahminlerini karşıladı. Mart ayından bu yana ilk kez yıllık enflasyon bir önceki aya göre artış gösterdi. Enflasyon geçen ay yüzde 2,4 ile 3,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti.

Daha oynak gıda ve enerji alt endekslerini hariç tutan çekirdek enflasyon, ekim ayında yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. Veri eylül ayındaki yüzde 3,3'lük tahminleri karşıladı.

Çekirdek ve başlık TÜFE enflasyonu, fiyatlar 2022'de ulaşılan onlarca yıllık zirvelerden önemli ölçüde istikrara kavuşmuş olsa da, 2021'in başından bu yana uzun vadeli yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretti.

ABD'deki enflasyon dalgası, pandemiyle ilgili tedarik zinciri aksaklıkları, silahlı çatışmalardan kaynaklanan yüksek emtia fiyatları ve COVID-19 kilitlenmelerinin ani şokunu başlatmak için hükümetin teşvik harcamalarının etkisi de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin zirveye ulaşmasıyla dünya çapındaki ülkelerin yüksek fiyatlarla başa çıkmaya çalışıyor.

AMERİKALILAR İÇİN ENFLASYON İLK GÜNDEM MADDESİ

Geçtiğimiz haftaki seçim öncesinde yapılan anketler, enflasyonun Amerikan seçmenleri için bir başkan seçerken en önemli konu olduğunu büyük ölçüde gösterdi. Enflasyonun ailelerine zorluk çıkardığını söyleyen seçmenlerin büyük ölçüde Donald Trump'ı desteklediğini gösterdi. Enflasyon Trump'ın ilk başkanlığı sırasında Joe Biden'ın döneminde olduğundan çok daha iyi olsa da, ekonomistler büyük ölçüde yüksek tarifeler gibi Trump tarafından desteklenen ekonomik politikaları enflasyonist olarak görüyor.

FED KARARLARINA YÖN VERECEK

Fed, enflasyonun düşüşe geçmesiyle birlikte faiz indirimi kampanyası başlattı. Fed faiz oranlarını 75 baz puan düşürdü. Fed, önce Eylül ayında faizi 50 baz puan, ardından Kasım ayındaki FOMC toplantısında 25 baz puan düşürdü. Bir sonraki FOMC toplantısı 17-18 Aralık'ta.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell ve FOMC üyeleri, Trump'ın vergi kesintileri ve tarifelerinin enflasyona yol açması nedeniyle faiz indirimi kampanyasını etkileneceğini düşünüyor.

ABD'DE PERŞEMBE GÜNÜ NELER BEKLENİYOR?

ABD'de Perşembe günü Üretici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları ve Cuma günü perakende satış verileri yayınlanacak.

PİYASALARIN ABD TÜFE TEPKİSİ

Dolar endeksi 105,88 seviyesinde veri sonrasında 105,63'e kadar geriledi. S&P 500 ve Nasdaq 100 %30, Dow 30 ise önceki 12 ayda %26 arttı.

Ons altın da 2.608 dolardan 2.618 dolara kadar yükseldi.