ABD enflasyon verisi beklentilerin üzerinde arttı! Gözler FED'e çevrildi

10 Ekim 2024 15:34 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 15:46

Altın ve para piyasaları tarafından merakla beklenen ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede eylül ayı enflasyonu yüzde 2,4 olarak beklentileri aştı.

Altın fiyatları ABD enflasyon verisine kilitlendi! Ons ve gram altın için tahminler belli oldu

Altın fiyatları ABD enflasyon verisine kilitlendi! Ons ve gram altın için tahminler belli oldu

Amerika Merkez Bankası FED​ ve küresel piyasaları yakından ilgilendiren ABD​ enflasyon​ verileri belli oldu. Dün açıklanan FED tutanaklarında başkanlar arasındaki fikir ayrılıkları dikkat çekmişti. Bugün açıklanan verileri enflasyonun beklentilerin üzerinde geldiğini gösterdi.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Ülkede eylül ayından enflasyon yüzde 2,4 ile yüzde 2,3 beklentisini geride bıraktı. Buna karşın Ağustos ayındaki 2,5'lik enflasyondan ılımlı bir sonuç ortaya çıktı. Tüketici fiyatları​ aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti. Piyasaların beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0,1 artması yönündeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON​ DA BELLİ OLDU

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararların direk olarak etkileyen ve banka tarafından sık sık vurgulanan çekirdek enflasyon da belli oldu. TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 3,3 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,2 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

RİSKLER AZALDI

FED’in 4 yıl aranın ardından faizleri 50 baz puan indirdiği toplantıya ilişkin yayımlanan tutanaklarda önemli mesajlar verilerek "neredeyse tüm yetkililerin enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirttiği" denildi.