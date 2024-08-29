ABD, ikinci çeyrekte ilk tahminlerden daha hızlı büyüdü! Şirket karları toparlandı

29 Ağustos 2024 16:48 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 16:53

IMF Türkiye için büyüme tahminini güncelledi! Çin ve ABD büyüme tahminleri de belli oldu

IMF Türkiye için büyüme tahminini güncelledi! Çin ve ABD büyüme tahminleri de belli oldu

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte büyümenin yüzde 3 olarak revize edilmesiyle dayanıklılık gösterdi. Ekonomistler, ikinci çeyrek GSYH'nin yüzde 2,8 oranında revize edilmemesini bekliyordu.

ABD BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

ABD Ticaret Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, tüketici harcamalarının başlangıçta tahmin edilenden daha güçlü olması nedeniyle ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde ilk tahminlerden daha fazla büyüdüğünü bildirdi.

Dünyanın en büyük ekonomisi, nisan-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 3,0 oranında büyüdü.

Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 1,4 oranında büyüme kaydetmişti.

Ekonominin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamaları, yukarı doğru revize edildi yüzde 2,9 oranında arttı. Daha önce yüzde 2,3 oranında büyüdüğü bildirilmişti. Bu, iş yatırımı, ihracat ve özel envanter yatırımındaki düşüşleri telafi etti.

Harcama kısmen ücret artışlarıyla desteklendi ancak işgücü piyasası daha düşük vitese geçtiğinden ivme yavaşladı.

KİŞİSEL GELİR İKİNCİ ÇEYREKTE YÜKSELDİ

Kişisel gelir ikinci çeyrekte 233,6 milyar dolar arttı, önceki tahmine göre 4 milyar dolarlık aşağı yönlü bir revizyon.

Gelir yönünden ölçüldüğünde, ekonomi geçen çeyrekte yüzde 1,3 oranında büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) Ocak-Mart çeyreğinde yüzde 1,3 oranında arttı.

Gayri safi yurt içi hasıla olarak da adlandırılan ve ekonomik faaliyetin daha iyi bir ölçüsü olarak kabul edilen GSYİH ve GSYİH ortalaması, ilk çeyrekte yüzde 1,4 oranında artış gösterdikten sonra geçen çeyrekte yüzde 2,1 oranında yükseldi.

ŞİRKET KARLARINDA BÜYÜK TOPARLANMA

Stok değerlemesi ve sermaye tüketim ayarlamaları dahil şirket karları, birinci çeyrekteki 47,1 milyar dolar düşüşün ardından 57,6 milyar dolar arttı.

Yurt içi finans kuruluşlarının karları 46,4 milyar dolar artarken, finans dışı kuruluşların karları 29,2 milyar dolar arttı. Bu artış, dünyanın geri kalanındaki 18 milyar dolarlık kar düşüşünü fazlasıyla telafi etti.