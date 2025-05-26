ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Washington D.C.’de ABD’li yetkililerle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, 100 milyar dolarlık ticaret hedefi, yatırımların artırılması, teknoloji ve savunma gibi alanlarda iş birliği fırsatları ele alındı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Nisan ayında ABD Ticaret Bakanı H. Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi J. Greer ile gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde kararlaştırılan iş birliği konularını ele almak üzere, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığındaki teknik heyet 22 Mayıs 2025 tarihinde Washington D.C.’de temaslarda bulundu.

Heyet, ABD Ticaret Temsilci Yardımcısı Bryant Trick ve diğer üst düzey ABD’li yetkililerle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantının ana gündemini, ABD’nin son dönemde uygulamaya koyduğu mütekabiliyet esaslı ticaret politikalarının küresel etkileri ve bu süreçte Türkiye-ABD arasındaki ticari ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik yeni politika önerileri oluşturdu.

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ VURGULANDI

Görüşmelerde, son on yılda iki ülke arasında sağlanan ticaret ivmesinin korunması ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin gerçekleştirilmesi adına atılması gereken ilave adımlar ele alındı. Firmaların pazarlara erişiminin sürekliliği, yatırımların karşılıklı teşviki ve ticaretin kolaylaştırılması gibi konular öncelikli başlıklar arasında yer aldı.

YENİ TEKNOLOJİLER VE STRATEJİK SEKTÖRLERDE İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİ

Taraflar, inovasyon, yapay zekâ, siber güvenlik, imalat ve yeni teknolojiler başta olmak üzere birçok alanda karşılıklı iş birliği potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu teyit etti. Savunma ve enerji sektörlerinde ise mevcut iş birliklerinin hızla ilerlediği ve yeni fırsatların gündemde olduğu vurgulandı.

Ziyaret kapsamında, muhtelif yeni ticaret uygulamalarından iki ülke ekonomilerinin en az şekilde etkilenmesi için ortak çalışmaların önemi vurgulandı. Dengeli ve çeşitlendirilmiş bir ticaret ilişkisi kurmanın ve yatırımları artırmanın önümüzdeki dönemde temel öncelikler arasında yer alacağı belirtildi.

İLERİYE DÖNÜK PERSPEKTİF: YAPICI VE HIZLI ADIMLAR

ABD ile yapıcı bir anlayış içerisinde, ticaret ve ekonomi alanlarında hızlı ve kapsamlı adımlar atılması yönündeki çalışmaların devam edeceği bildirildi. Ticaret Bakanlığı, birçok sektörde Türk firmalarının ABD pazarına giriş koşullarını iyileştirmek için fırsatları değerlendirmeyi ve somut adımlar atmayı sürdürecek.