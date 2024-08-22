ABD işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel geldi

22 Ağustos 2024 16:48 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 16:51

Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 682 milyon dolar arttı

Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 682 milyon dolar arttı

Dolar/TL için nisan ayından beri ilk! Döviz alacaklar dikkat: Kapalıçarşı-piyasa makası açıldı

Dolar/TL için nisan ayından beri ilk! Döviz alacaklar dikkat: Kapalıçarşı-piyasa makası açıldı

ABD’nin önemli ekonomik göstergelerinden olan işsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentilerine paralel geldi. Bir önceki haftaya göre 4 bin kişilik artış gözlendi.

PİYASA BEKLENTİLEERİNE PARALEL

İlk kez işsizlik maaşı başvuruları ABD’de, 17 Ağustos ile biten haftada 232 bine çıktı. Rakam piyasa beklentilerine paralel olarak yorumlandı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi arttı. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 227 binden 228 bine revize edildi.

ORTALAMA BAŞVURU SAYISI BELLİ OLDU

Ülkede 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 azalışla 236 bin oldu. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 10 Ağustos ile biten haftada 4 bin kişi artarak 1 milyon 863 bine yükseldi.