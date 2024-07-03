ABD istihdam verisi 5 ayın en düşük rakamına indi

03 Temmuz 2024 15:42 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 15:49

Enflasyon rakamları sonrası haziranın zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı en çok düşen ürün ise şaşırttı

Enflasyon rakamları sonrası haziranın zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı en çok düşen ürün ise şaşırttı

ABD iş gücü piyasasına yönelik kritik veri paylaşıldı. Buna göre, özel sektör istihdamında beş ayın en düşük artışı görüldü.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri üzerinden hesaplanan ve tarım dışı istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa beklentilerinin az altında kaldı.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı rapora göre, haziran ayında özel sektörde istihdam 150 bin arttı. Piyasalarda beklenti 160 bin artış olacağı yönündeydi. Böylece istihdam artışı beş ayın en düşük düzeyinde gerçekleşti.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 152 bin seviyesinden 157 bine revize edildi. ADP, haziran ayında ücret artışının yıllık yüzde 4,9 olduğunu açıkladı.