ABD perakende devi Walmart Türkiye'ye açılıyor

26 Ekim 2024 09:24 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 09:45

ABD'li perakenden devi Walmart Türkiye'de ofis açacağını duyurdu. AmCham Türkiye Başkanı Turnaoğlu, "Walmart, Türkiye'den alımlara başlıyor. Mobilya bunlardan biri, dondurulmuş gıda bunlardan bir başkası. Şu anda 2-3 alanda Türkiye'yi bir tedarik merkezi olarak görüyorlar" dedi.

Küresel çapta faaliyet gösteren ve ABD​'nin en büyük perakende​ şirketi olan Walmart Türkiye​'de ofis​ açacak. Amerika dışında 15 ülkede daha faaliyet gösteren dev market, giyimden gıdaya kadar pek çok ürünün satışını gerçekleştiriyor.

WALMART TÜRKİYE'DE OFİS AÇIYOR

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, ABD'de perakendenin neredeyse yüzde 10-15'ini yöneten çok uluslu ABD şirketi Walmart'ın Türkiye'de ofis açacağını açıkladı. Turnaoğlu "Walmart, Türkiye'den alımlara başlıyor. Mobilya bunlardan biri, dondurulmuş gıda bunlardan bir başkası. Şu anda 2-3 alanda Türkiye'yi bir tedarik merkezi olarak görüyorlar" dedi.

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki Amerikan ticaret odaları tarafından düzenlenen AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi, ekonomik işbirliğini ve iş ortaklıklarını teşvik etmek için bölgelerden hükümet yetkililerini, devlet kalkınma ajanslarını, iş liderlerini ve yatırımcıları İstanbul'da bir araya getirdi.

TÜRKİYE'DE AMERİKAN ŞİRKETİ SAYISI 2 BİN

Turnaoğlu, ABD şirketleri için Türkiye'nin bölgesel bir merkez olduğunu vurguladı. Turnaoğlu, "Ayrıca Türkiye'ye gelen Amerikan şirketi sayısı da artıyor. Biz Türkiye'de 60 milyar dolarlık Amerikan şirketlerinin toplam yatırımını temsil ediyoruz. Son 5 senede üye sayımız yüzde 50 arttı. Türkiye'deki Amerikan şirketi sayısı 2 bine ulaştı" ifadelerini kullandı.

ENERJİDE İŞBİRLİĞİ

İki ülke arasında savunma sanayiinde de işbirliğinin arttığını vurgulayan Turnaoğlu, "Boeing'in Türkiye'de yatırımları var, işbirliği var. Türk şirketleriyle General Electric'in işbirlikleri var, bunun daha da artması söz konusu. Tabii sivil havacılık alanında büyük bir işbirliği var. Enerjide büyük bir işbirliği var" ifadesini kullandı.